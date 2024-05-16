廣達史上最高股利來了！林百里含笑領鉅款 89億將入袋

電子代工大廠廣達（2382）近年受到晶片大廠輝達（NVIDIA） 掀起的AI巨浪不斷激勵，整體營運也持續繳出亮麗表現，而公司已於4月12日進行除息交易，預計每股將配發史上最高9元的現金股利，而發放總額高達347.64億元，也創下公司成立36年以來發出的最高紀錄，其中董事長林百里將可領到近89億元的現金股利。

根據公開資訊顯示，廣達董事長暨大股東林百里，截至今年4月18日為止、手中共握有大約41.57萬張的自家持股，藉此將領到至少37.41億元的現金股利。此外，他還透過名下千宇投資（林百里為99%持股大股東）持有廣達57.24萬張股票，也能領到約51.51億元的現金股利，光是一年的股息收入，林百里至少就可領到約88.92億元的鉅款。

廣達近年走勢不斷攀上新高，而自從4月12日除息之後，在歷經了大約22天之後，目前已順利完成填息；而公司受惠持續卡位輝達（NVIDIA）GB200伺服器供應鏈，昨（15）日盤中續揚，並且一度最高漲至295元，可惜後繼無力，股價震盪翻黑，終場微幅下跌1.5元，並以287元作收。