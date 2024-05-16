廣達美國大擴產 要砸323億元

廣達（2382）擴大美國布局，董事會昨（15）日通過，現金增資美國子公司QMN（Quanta Manufacturing Nashville LLC）10億美元（約新台幣323億元），將分次投資擴產，以滿足客戶對AI基礎建設的需求成長。

廣達指出，首季資本支出主要用於海外製造基地，包括採購設備與擴廠需求，今年資本支出擴張，也是為因應AI伺服器、車用等需求成長。

廣達近二年加緊擴建海外產能，今年資本支出金額較去年88億元提升，估增加至100億元，年增約13.6%，重返百億元大關，將用來支應歐洲、美國、泰國及墨西哥等地的擴建需求。

廣達北美據點包括美國加州Fremont廠、田納西州Nashville廠區，都是擴產重點。

加州Fremont廠一直是廣達伺服器在美國的後段組裝主力廠，近年來數度擴充，隨著美國雲端服務供應大廠對資料中心需求增溫，田納西州Fremont廠也加入衝刺行列。