廣達Q1三率三升 每股賺3.13元

廣達（2382）昨（15）日公布首季財報，單季毛利率8.48%、營益率4.52%，均季增0.42個百分點，並攀上同期新高，淨利率更是改寫新猷、達4.66%，寫下「三率三升」的好成績。

廣達上季稅後純益120.68億元，為歷來最旺的第1季，季增17.4%，年增86.4%，每股純益3.13元。

廣達表示，首季受惠產品組合優化，加上匯兌因素有利、成本控制得宜等三大因素，推升毛利率成長。業外方面，首季利息收入貢獻約10億元，匯兌收益12.86億元，整體業外收益挹注28.33億元。

廣達首季合併營收2,589.39億元，季減10.1%，年減2.7%；毛利率8.48%，季增0.42個百分點，年增1.88個百分點；營益率4.52%，季增0.42個百分點，年增1.57個百分點；淨利率4.66%，季增1.09個百分點，年增2.23個百分點。

廣達首季PC出貨淡季不淡，實際出貨量1,050萬台，季增1%，大幅優於原先預期的季減7%至9%。