快訊

CPI低於預期…美股三大指數同創新高 台積電ADR漲2.39%再攀新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣達Q1三率三升 每股賺3.13元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

廣達（2382）昨（15）日公布首季財報，單季毛利率8.48%、營益率4.52%，均季增0.42個百分點，並攀上同期新高，淨利率更是改寫新猷、達4.66%，寫下「三率三升」的好成績。

廣達上季稅後純益120.68億元，為歷來最旺的第1季，季增17.4%，年增86.4%，每股純益3.13元。

廣達表示，首季受惠產品組合優化，加上匯兌因素有利、成本控制得宜等三大因素，推升毛利率成長。業外方面，首季利息收入貢獻約10億元，匯兌收益12.86億元，整體業外收益挹注28.33億元。

廣達首季合併營收2,589.39億元，季減10.1%，年減2.7%；毛利率8.48%，季增0.42個百分點，年增1.88個百分點；營益率4.52%，季增0.42個百分點，年增1.57個百分點；淨利率4.66%，季增1.09個百分點，年增2.23個百分點。

廣達首季PC出貨淡季不淡，實際出貨量1,050萬台，季增1%，大幅優於原先預期的季減7%至9%。

📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
廣達 毛利率

延伸閱讀

廣達擬砸32億替田納西子公司增資 疑為擴充伺服器產能

鴻海、英業達、廣達 下周法說聚光

聯發科、廣達撐盤 台股走勢震盪盤中翻紅

廣達：3A產品齊發乘勝追擊 在變革中保持領先

相關新聞

廣達：AI 伺服器出貨將爆發 全年相關業績占比突破五成

廣達昨（15）日於法說會上看旺後市，高喊「下半年AI伺服器可望迎來出貨爆發期」，該公司針對搭載輝達（NVIDIA）「地表...

廣達Q1三率三升 每股賺3.13元

廣達昨（15）日公布首季財報，單季毛利率8.48%、營益率4.52%，均季增0.42個百分點，並攀上同期新高，淨利率更是...

廣達美國大擴產 要砸323億元

廣達擴大美國布局，董事會昨（15）日通過，現金增資美國子公司QMN（Quanta Manufacturing Nashv...

輝達威風 執行長黃仁勳去年加薪六成...年薪11億元

美國AI晶片霸主輝達（NVIDIA）最新揭露資料顯示，執行長黃仁勳去年大幅加薪60%，總薪酬超過3,400萬美元（約新台...

文曄、台積大案挹注 對外投資額...前四月增61%

經濟部表示，受文曄科技、台積電等投資大案挹注，今年前四月對外投資金額約120億美元，年增61%；核准對外投資243件，年...

鴻海搶 AI 商機火力全開 旗下FII衝相關伺服器四成市占

鴻海集團強攻AI商機，旗下工業富聯（FII）火力全開。工業富聯董事長鄭弘孟昨（15）日表示，今年AI占雲計算總收入比重4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。