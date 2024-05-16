廣達：AI 伺服器出貨將爆發 全年相關業績占比突破五成

廣達（2382）昨（15）日於法說會上看旺後市，高喊「下半年AI伺服器可望迎來出貨爆發期」，該公司針對搭載輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200的AI伺服器出貨「已經準備好了」，今年AI伺服器占整體伺服器營收比重將超過五成大關。

廣達積極調整產品組合，在AI伺服器出貨動能強勁帶動下，毛利較低的筆電營收占比持續降低，今年首季已降至約35%。廣達預估，隨AI伺服器貢獻升溫，今年筆電營收占比會進一步縮減，全年估降為31%至33%，非筆電營收比重將大增至近七成。

廣達財務長暨發言人楊俊烈表示，隨著零組件缺料情況改善，預期本季起AI伺服器出貨將溫和成長，受惠超大規模資料中心客戶積極建置基礎建設，下半年AI伺服器可望迎來出貨爆發期，且除了雲端服務供應商（CSP），也已拿到非CSP廠的新客戶訂單；至於通用伺服器市況已看到「隧道盡頭的光」，預期需求很快就會回來。

廣達法說會重點

輝達GB200出貨動態備受市場關注，法人聚焦廣達相關產品出貨情況。楊俊烈指出，包括GB200 NVL 72及NVL 36 GPU兩種不同的機櫃解決方案，「廣達都已準備好了」，可滿足不同規格與設計的客戶需求，何時推出取決於客戶與關鍵零組件供應商。

對於GB200伺服器將首度採用水冷散熱技術，楊俊烈認為，廣達拿到新訂單，即證明水冷散熱技術符合客戶要求。

廣達去年AI伺服器占整體伺服器營收比重不到兩成，今年首季已超過20%。楊俊烈指出，今年AI伺服器貢獻持續拉升，預期將占整體伺服器營收超過五成，全年伺服器表現將是所有產品線最佳，營收會有強勁的雙位數成長，有些AI伺服器客戶專案甚至已看到2025年，明年出貨量持續攀升。

AI PC方面，楊俊烈表示，本季出貨量相對有限，相關應用仍在起步階段，預期商業機種將先行，消費性機種跟進，受惠PC、Windows10換機潮等動能驅動，對未來幾年產品升級趨勢樂觀看待。

車用方面，廣達指出，最近幾季受客戶去化庫存、高通膨等因素影響，車用動能趨緩，但看好今年車用業績仍將成長雙位數百分比，占公司整體營收約個位數百分比，長期而言，看好智慧車普及率將持續上升。



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