文曄、台積大案挹注 對外投資額...前四月增61%
經濟部表示，受文曄科技（3036）、台積電（2330）等投資大案挹注，今年前四月對外投資金額約120億美元，年增61%；核准對外投資243件，年增五成。
其中，對新南向國家投資件數、金額同樣成長，累計前四月投資金額年增達77%，主要投資對象為新加坡、越南及泰國。
經濟部昨（15）日發布今年前4月整體對外投資（含國外投資、對大陸投資）、來台投資（含僑外來台投資、陸資來台投資）統計。投審司指出，今年前4月對外投資核准大型投資案，主因台積電以30億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.、文曄科技以39.8億美元收購加拿大FUTURE ELECTRONICS INC.全數股權。
另外，今年前四月核准對中國大陸投資件數為94件，件數較上年同期減少22%；核准投資金額共10.8億美元，年增19%。
若併計對外、對中國大陸投資，合計投資件數337件，金額約130.8億美元。至於核准整體來台投資，今年前四月核准件數為704件，投資額17.1億美元。
觀察新南向國家來台投資件數，今年前四月共191件，年增16.%，投資金額1.2億美元，年減73%，其中投資來源地主要為新加坡、馬來西亞及緬甸。
投審司指出，今年前四月核准僑外投資件數為693件，年增0.87%；在核准金額部分，投資金額共17億美元，年減48.63%。主因上年同期有大型投資案，包含核准德商增資允能風力發電、美商MICROSOFT CORPORATION增資台灣微軟營運等，基期較高。
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