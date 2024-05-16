CIS 訂單回籠…晶圓一哥受惠

全球CMOS影像感測器（CIS）龍頭索尼（SONY）高喊CIS需求轉強，由於索尼是台積電日本熊本新廠合資夥伴與客戶，外界看好，索尼CIS訂單回籠，主要代工廠台積電（2330）受惠大，為台積電日本熊本新廠今年底量產增添底氣。

索尼看好未來車用及消費性等商機，也有望擴大採用台積電熊本廠22奈米製程生產CIS元件及影像訊號處理器（ISP）晶片。

依據公開資訊，台積電日本熊本廠的合資公司JASM股東結構當中，除了台積電之外，索尼為最大股東。業界指出，索尼本來就是台積電委外合作量產晶圓的主要客戶，雙方合作多年。隨著台積電熊本廠預計今年底開始量產，索尼幾乎已經確定將在熊本廠拿下大筆晶圓產能，成為填滿台積電熊本廠產能的主要大客戶。

台積電日本JASM於2021年成立，並於2022年4月開始興建熊本廠，預計2024年底開始量產。台積電並和尼半導體解決方案公司、電裝株式會社，以及豐田汽車公司宣布投資擴建熊本第二座晶圓廠，二廠預計2024年底開始興建，2027年底開始營運。

台積電規劃，熊本廠月產能總預計超過10萬片，為汽車、工業、消費性和高效能運算（HPC）相關應用提供40奈米、22／28奈米、12／16奈米和6／7奈米的製程技術。