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CPI低於預期…美股三大指數同創新高 台積電ADR漲2.39%再攀新高

鴻海結盟西門子 加速綠色製造

經濟日報／ 記者蕭君暉╱台北報導

鴻海（2317）昨（15）日與西門子簽署合作備忘錄（MOU），鴻海將在全球各地資通訊（ICT）和電動車（EV）的生產基地，導入西門子的系統整合與工業自動化軟體，運用輝達（Nvidia）的人工智慧（AI）算力，擴大使用數位孿生技術，全面擴大AI工廠應用，以提升效率，達到綠色製造與永續發展的目標。

據了解，鴻海目前積極導入AI工廠，包括桃園南青廠與新設立的墨西哥廠陸續進行中，但目前AI工廠仍以伺服器產品為主，鴻海將把AI工廠擴大到整個鴻海集團的製造基地，包括ICT產品與電動車等。

由於西門子與輝達是工業元宇宙的策略合作夥伴，雙方早就攜手合作開發數位孿生技術。數位孿生技術就是透過虛擬的環境，來解決現實世界問題，進一步提高生產力、降低成本並節能減碳。

鴻海表示，此次備忘錄確定雙方針對鴻海生產場域中，提升自動化程度的合作範圍。

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AI 鴻海

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