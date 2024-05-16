索尼唱旺 CIS 市況轉強 采鈺、同欣電等營運將回神

全球CMOS影像感測器（CIS）龍頭索尼（SONY）看旺後市，強調影像感測器市況開始轉強。業界看好，索尼以業界一哥之姿登高一呼，台積電（2330）轉投資采鈺（6789）、泛國巨集團旗下同欣電（6271）等相關CIS封測廠營運將同步回神。

台積電、國巨兩大集團轉投資企業後市可期之餘，索尼CIS代理商尚立，以及原相等CIS晶片廠也將搭上市況轉強商機。

綜合外電報導，索尼高層於投資人會議上提到，上季智慧手機市場重返成長，幫助該公司影像感測器部門重整旗鼓，激勵本業獲利成長，並看好影像感測器市況轉強，相關業務2024會計年度營業利益將大增40%，帶旺集團整體營運。

業界分析，CIS是相機模組的核心元件，廣泛應用於手機、消費、電腦、安防、汽車、工業等領域，是先前半導體最早陷入庫存調整的元件。索尼在全球CIS市占超過五成，遠高於二哥三星的約15%左右，因此，索尼看旺市況極具代表性，也象徵半導體市場正邁向復甦之路。

隨著CIS市場強勢反彈，采鈺、同欣電等CIS相關封測廠受惠大。采鈺近期已感受到訂單回溫態勢，前四月合併營收28.1億元，為同期次高，年增25.9%。

業界認為，全球智慧手機市場正在復甦，華為、OPPO、小米、vivo等非蘋品牌大廠有望啟動新一波拉貨潮，助攻CIS需求，為采鈺創造絕佳的市占躍升契機。

法人透露，目前大客戶已向采鈺大舉追單，能見度達二至三個季度，下半年將進入蘋果新品拉貨旺季，采鈺第3季營收可望挑戰新高，全年力拚超越2021年高點。

同欣電總經理張嘉帥先前也表態，本季營運將優於首季，旗下活性金屬焊接（AMB）業務也有望較原先計畫提前導入，加上功率分離式元件力拚第4季開始小量生產，都將為後續營運挹注更多動能。

同欣電預期，今年各事業營收成長排序為陶瓷基板、RF、混合積體電路模組、影像產品，其中，來自於車燈用陶瓷基板頗有斬獲，取得多張新訂單，今年也有多項新專案開發，AMB、手機閃光燈LED陶瓷基板等也將陸續在明、後年貢獻營收。

CIS相關晶片廠也搶搭市場復甦商機。原相認為，本季電競滑鼠應用需求還不錯，遊戲機應用拉貨也可望增加，由於產品組合有利，毛利率表現看增。法人評估，下半年是傳統旺季，該公司後續業績有機會持續增溫。

另外，影像感測IC廠晶相光近兩個月的業績也明顯升溫。目前，晶相光有四大產品線，包括安防監控、車用影像、消費性安防、視訊攝影機／生物晶片等，其中以安防監控的業績比重最高。



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