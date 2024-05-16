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鴻海搶 AI 商機火力全開 旗下FII衝相關伺服器四成市占

經濟日報／ 記者蕭君暉╱台北報導
工業富聯董事長鄭弘孟昨（15）日表示，今年AI占雲計算總收入比重40%，並拿下全球AI伺服器四成市占。 聯合報系資料照
工業富聯董事長鄭弘孟昨（15）日表示，今年AI占雲計算總收入比重40%，並拿下全球AI伺服器四成市占。 聯合報系資料照

鴻海（2317）集團強攻AI商機，旗下工業富聯（FII）火力全開。工業富聯董事長鄭弘孟昨（15）日表示，今年AI占雲計算總收入比重40%，並拿下全球AI伺服器四成市占。

法人看好，工業富聯全球AI伺服器市占稱霸業界，鴻海集團整體AI營運將隨之爆發。

鄭弘孟並透露，受惠AI需求激勵，200G、400G交換機出貨顯著提升，多家客戶的800G交換機也陸續進入新產品導入（NPI） 階段，今年將貢獻營收，為營運添新動能。

工業富聯近況與展望
工業富聯近況與展望

工業富聯昨天召開第1季業績說明會，第1季營收人民幣1,186.88億元，年增12.09%；淨利人民幣41.8億元，年增33.7%，均創同期新高。

鄭弘孟表示，營收、淨利主要動能來源是AI產業蓬勃發展，帶動AI伺服器需求大幅提升，AI在雲計算占比不斷提高，推動產品結構優化。

工業富聯指出，第1季雲計算業務占比近五成，創單季新高。

AI伺服器占雲計算整體收入近四成，年增長近兩倍，季增近雙位數。生成式AI伺服器年成長近三倍，也呈現雙位數季增。通用伺服器年增雙位數，季增個位數。

鄭弘孟表示，工業富聯已經覆蓋AI全產業鏈，包括價值鏈上游的GPU模組、基板及後端AI伺服器設計與系統集成等業務，是行業少數可以提供從模組、基板、伺服器、高速交換機、液冷系統、整機到資料中心的全供應鏈服務廠商。

他表示，透過產業鏈整合以及全球重要據點的生產基地，工業富聯不僅能夠滿足客戶需求，提高客戶黏著度，也可以在AI產業鏈中占據更主導地位。

他強調，「考慮到我們囊括全產業鏈的智慧製造、研發及生產的競爭力，當AI如潮水般的地湧進時，我們認為未來有機會獲得更多市場份額，獲取更高利潤」。在下一代產品中，預計雲服務商、NCP、品牌商等客戶會直接下伺服器訂單，出貨則以整機形式進行，擁有提供整體解決方案的能力非常關鍵。

他估計，「2024年AI貢獻占雲計算總收入40%，AI伺服器占全球市占40%」。工業富聯將攜手客戶，共同推出新一代生成式伺服器，截至目前已有新產品訂單能見度，敬請期待。


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AI 伺服器 工業富聯

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