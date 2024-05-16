中華電組資安戰艦 航向全球

中華電信（2412）董事長郭水義昨（15）日參加台灣最大資安盛事「CYBERSEC 2024 台灣資安大會」，並宣布中華電信將持續推出自主研發整體資安服務，攜手子公司中華資安國際組成資安戰艦，航向全球資安市場。

副總統賴清德昨天出席台灣資安大會，並到中華電信集團攤位參觀，郭水義說明集團資安布局，主打「韌性網路信賴資安」、「數位平權全民後盾」以及「台灣資安航向國際」等三大核心主軸，要成為政府推動資安政策最得力的助手。

中華電信集團資安布局

郭水義表示，中華電信集團除建設綿密的海纜陸纜、中高低軌衛星、微波等多元網路提高通訊韌性，也致力於提供安全、可信任的資安服務，持續推出自主研發的整體資安服務，從嚴謹的零信任架構出發，協助企業提升資安防護能力，達成捍衛數位國土的政策。

近年中華電信積極擴大海外布局，除美國、日本及東南亞等地外，今年將前進歐洲設立新據點，除協助台商落地各國市場，更攜手台廠將各種智慧方案推向國際市場，包含智慧醫療落地東南亞，5G專網應用攜手搶進波蘭等市場。

郭水義強調，未來中華電信集團積極將資安業務推廣範圍拓展至海外，讓台灣自主研發的資安產品逐步站穩全世界，以戰艦之姿航向全球資安市場。

賴清德致詞時提到，當全球皆面臨假訊息攻擊以及網路犯罪等資安問題時，台灣也不免其外，要以積極態度推動並發展資安產業。郭水義說，將持續深化與各產業協同合作，齊心邁向數位永續新世代。

中華電信除母公司強化資安解決方案，子公司中華資安國際更深耕資安業務，根據中華電信法說會資料顯示，今年企業客戶新興業務營收貢獻年增5.2%，資安服務除擠進前三大新興業務外，貢獻營收年增率也達6.3%。

中華資安國際近年積極強化自有產品，希望以商業標準品模式搶進國內市場，更要攜手海外夥伴，搶進東南亞、美國等海外市場。

中華資安國際2017年獨立成為公司，第一年營收僅3億元，每年營收、獲利成長二至四成成長，現在已是全台最大資安服務公司，2023年營收16.96億元，每股純益7.8元。中華電信積極培養中華資安等子公司邁向IPO之路、法人看好中華資安搭上全球資安熱潮，今、明年可望賺一個股本。