NCC：台灣大須繳回超額頻寬

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（15）日正式駁回台灣大哥大（3045）申請，不得展延在先前合併案中應限期繳回超額頻寬的附款履行期限。NCC表示，台灣大可以選擇繳回超額頻寬，或是轉讓給其他業者，或與其他業者交換。

NCC去年通過台灣大與台灣之星合併，台灣大因此在1GHz以下頻段總頻寬超過10MHz，NCC附款要求在今年6月30日前必須繳回。台灣大依法提出行政救濟，目前雙方還在準備庭階段。NCC表示，行政救濟並不影響台灣大繳回頻寬期限，要求其在6月30日依法處置。

在台灣大合併台灣之星、遠傳合併亞太電信時，台灣大和遠傳都因此有超額的頻寬。根據統計，遠傳在3GHz以下頻段超過13MHz、6GHz以下頻段超過3MHz、24GHz以上頻段超過160MHz，遠傳當時即表示依法可以繳回，依規定近期已繳回頻譜分配的主管機關數位發展部。