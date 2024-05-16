快訊

斯洛伐克總理身中5槍傳已脫險！ 副總理洩好消息：相信他會活下來

被迫從軍的幽靈公民：緬甸羅興亞人遭誘騙參軍

今天溫差15度！梅雨滯留鋒到 吳德榮：下周二起防雷陣雨等劇烈天氣

NCC：台灣大須繳回超額頻寬

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
國家通訊傳播委員會（NCC）。 圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）。 圖／聯合報系資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（15）日正式駁回台灣大哥大（3045）申請，不得展延在先前合併案中應限期繳回超額頻寬的附款履行期限。NCC表示，台灣大可以選擇繳回超額頻寬，或是轉讓給其他業者，或與其他業者交換。

NCC去年通過台灣大與台灣之星合併，台灣大因此在1GHz以下頻段總頻寬超過10MHz，NCC附款要求在今年6月30日前必須繳回。台灣大依法提出行政救濟，目前雙方還在準備庭階段。NCC表示，行政救濟並不影響台灣大繳回頻寬期限，要求其在6月30日依法處置。

在台灣大合併台灣之星、遠傳合併亞太電信時，台灣大和遠傳都因此有超額的頻寬。根據統計，遠傳在3GHz以下頻段超過13MHz、6GHz以下頻段超過3MHz、24GHz以上頻段超過160MHz，遠傳當時即表示依法可以繳回，依規定近期已繳回頻譜分配的主管機關數位發展部。

📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
NCC 台灣大哥大 遠傳

延伸閱讀

NCC 駁回台灣大申請展延繳回超頻頻寬 6月30日繳回10 MHz

台灣大 加速催動整併效益

NCC審查卡關 副主委提名人陳炳宏續任民視自律委員

iPhone 16進台灣真要先審議？ NCC回應：進口器材都要

相關新聞

廣達：AI 伺服器出貨將爆發 全年相關業績占比突破五成

廣達昨（15）日於法說會上看旺後市，高喊「下半年AI伺服器可望迎來出貨爆發期」，該公司針對搭載輝達（NVIDIA）「地表...

廣達Q1三率三升 每股賺3.13元

廣達昨（15）日公布首季財報，單季毛利率8.48%、營益率4.52%，均季增0.42個百分點，並攀上同期新高，淨利率更是...

廣達美國大擴產 要砸323億元

廣達擴大美國布局，董事會昨（15）日通過，現金增資美國子公司QMN（Quanta Manufacturing Nashv...

輝達威風 執行長黃仁勳去年加薪六成...年薪11億元

美國AI晶片霸主輝達（NVIDIA）最新揭露資料顯示，執行長黃仁勳去年大幅加薪60%，總薪酬超過3,400萬美元（約新台...

文曄、台積大案挹注 對外投資額...前四月增61%

經濟部表示，受文曄科技、台積電等投資大案挹注，今年前四月對外投資金額約120億美元，年增61%；核准對外投資243件，年...

鴻海搶 AI 商機火力全開 旗下FII衝相關伺服器四成市占

鴻海集團強攻AI商機，旗下工業富聯（FII）火力全開。工業富聯董事長鄭弘孟昨（15）日表示，今年AI占雲計算總收入比重4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。