美超微液冷機櫃功耗減逾4成 有望奪超微、英特爾大單

AI熱潮持續升溫，伺服器大廠美超微（Supermicro） 15日帶最新「X14」伺服器及「整體液冷解決方案」登上美西國際安全科技大展（ISC West）的舞台。公司透露，旗下提供的機架級液冷機櫃可有效減少40%功耗，該優勢在市場中至關重要。而美超微目前已跟超微（AMD）、英特爾（Intel）組成CPU、GPU夥伴，外界也看好其液冷機櫃有望再奪2大廠的散熱訂單。

美超微近日帶著旗下各項最新機架規模整合服務，出席位在美洲地區的安防年度盛事「美西國際安全科技大展（ISC West） 」，並在現場將團隊最新成果「X14」伺服器系統及液冷機櫃方案盡數展出，並且也詳細向眾人說明各種AI應用新產，包括最新X14系統，以及採用英特爾至強6處理器的最新液冷Grace-Hopper伺服器，還將最新可訪問8 AMD Instinct MI300X加速器的最新伺服器AS -8125GS-TNMR2大方地帶到現場展示。

美超微指出，團隊為實現將AI和HPC進行完美融合的目標，不僅將業界最新的多款最新處理器導入應用，並在旗下所有方案都完整搭載配備，並竭力將自身人工智慧和高效能運算能力擴展，同時降低了資料中心的電力需求，創造了創新的解決方案來滿足客戶的一些最嚴格的要求。美超微強調，團隊當前提供的各項產品及服務，都是專為高效能運算（HPC） 和AI環境所設計的。