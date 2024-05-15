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東元：改選董事 ISS投票建議機構支持公司派

中央社／ 台北15日電
電機大廠東元。圖／聯合報系資料照片
電機大廠東元。圖／聯合報系資料照片

機電大廠東元將於24日舉行股東會，改選7席董事和4席獨立董事，東元公司今天晚間表示，國際投票建議機構ISS建議全數贊成公司所提11名董事及獨董候選人。

東元非公司派「未來東元」今天傍晚在社群平台公布，另一家全球代理投票顧問機構Glass Lewis，建議東元股東投票支持陣營提名8名候選人其中6名。

對此，東元公司今天晚間表示，Glass Lewis在5月10日初次發布報告時，誤以為今年度董事選舉是同額選舉19個席次，實際應選席次11席，經過東元公司反映錯誤後，Glass Lewis表示將修正，儘快更正建議報告；Glass Lewis並表示，對於全球機構投資人，具有發布正確建議的責任及義務。

東元指出，ISS（Institutional Shareholder Services）認為過去3年，公司經營績效令人滿意，所提董事候選人有助公司進一步成長及發展。

東元公司派7席董事候選名單包括邱純枝、黃呈琮，現任董事周守訓，現任董事程本清，以及現職寶佳關係企業嘉源投資總經理吳素秋、沈榮津、利明献，4席獨立董事提名人選包括現任獨董黃協興、新任人選童兆勤、陳慧遊、趙梅君。

東元非公司派、菱光科技董事長黃育仁陣營，提出4席董事和4席獨立董事候選人名單，包括現任董事黃立聰、侯智元、方頌仁尋求連任，以及新董事候選人陳良鑑，另外獨立董事4席候選人包括吳郁萱、李明萱、黃昭景、楊博閔。

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