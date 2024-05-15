施能傑辭任立凱電獨立董事 轉任銓敘部部長

鋰智財服務商立凱-KY（5227）獨立董事施能傑先生將於2024年5月專任銓敘部部長，於2024年5月15日向本公司辭任本公司獨立董事一職，預計生效日為2024年5月15日。

施能傑獨立董事為政治大學教授，曾任行政院人事行政總處人事長、行政院研考會主委、總統府政造會人事分組召集人、臺灣透明組織創會理事長、政大公共行政學系主任，在產官學界上資歷豐富，研究領域廣泛。

立凱電表示，本公司有幸邀請施先生擔任本公司獨立董事，並於2023年6月15日選任。而施董事於今年5月經第16任總統副總統交接小組公布為銓敘部部長，預計於2024年5月20日專任銓敘部部長，故辭任本公司獨立董事一職。

立凱電指出，施董事於任職期間對本司不論是策略面、經營方針、公司治理等方面提出各項卓越的建議，本公司受益良多。感謝施能傑獨立董事過去一年對本公司的貢獻，也恭賀施董事榮任銓敘部部長。