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手機、網路報稅方便 趨勢科技提醒三要點防駭防毒

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
網路與手機報稅方式漸成為台灣民眾報稅的主流，也成為駭客每年報稅期間布建網路陷阱、竊取個資、海撈一票的大好機會。 示意圖／ingimage
網路與手機報稅方式漸成為台灣民眾報稅的主流，也成為駭客每年報稅期間布建網路陷阱、竊取個資、海撈一票的大好機會。 示意圖／ingimage

報稅季到來，民眾逐漸習慣網路報稅、手機報稅，全球網路資安解決方案領業者趨勢科技提醒，過去兩年台灣每年都有近三分之二的用戶收到過個資外洩事件通報，報稅資料中包含許多重要機密個資，如身分證號碼、信用卡資料等，民眾務必在報稅流程中保持謹慎、避免點入惡意連結、不慎下載假報稅軟體、遭受裝置中毒等風險，進而造成個資外洩甚至財損的後果。

財政部統計，2023年民眾採網路申報報稅總計超過502萬2千餘件，較前年成長9.92%；其中，採手機申報方式約有164萬餘件，占網路申報案件比率32.78%。網路與手機報稅方式漸成為台灣民眾報稅的主流，也成為駭客每年報稅期間布建網路陷阱、竊取個資、海撈一票的大好機會。

趨勢科技提供民眾三大提醒。首先認明官方網站與軟體。因近日駭客常透過簡訊、電子郵件、社群廣告、LINE群組等多重管道，發出假官方報稅網站或可疑的報稅軟體，誘使點擊下載。趨勢科技提醒，凡是在任一管道看到報稅相關資訊時，務必再三留意資料來源並確保網址正確性，透過手機報稅不需額外下載APP，資料填寫、身分認證、附件上傳一律於官方網站中完成操作。

此外，民眾需銘記政府官網結尾應為「.gov.tw」，若網址為亂碼或挾帶其他無關聯的字母、符號、數字等則可能為惡意連結。民眾亦可使用專業防毒軟體如PC-cillin 2024主動偵測網站的真偽，即時警示來自網站、郵件、簡訊和社群中的可疑網址及軟體程式。

第二，不論是電腦或手機皆有中毒的可能性，趨勢科技提醒民眾透過網路或手機報稅前，應確保裝置在安全無毒的環境下進行。若裝置上出現不熟悉的軟體、頻繁跳出廣告或因不明原因導致手機過熱，都可能是感染病毒的徵兆。民眾需定期更新裝置系統、移除可疑的軟體應用程式，也可透過防毒軟體為裝置掃毒、即時檢查任何下載的軟體程式是否潛藏惡意程式、勒索病毒或會竊取個資的威脅。

第三是使用安全的網路連線，因公共Wi-Fi的安全設定較薄弱、較可能有潛在疑慮，例如：駭客搭建出偽造的熱點、側錄網路流量、竊取個人資訊等。建議民眾在手機報稅時，全程應使用自己的行動網路或安全的家用/公司網路，避免連接公共Wi-Fi。平時連接公共網路時，也應避免輸入重要資料與執行交易行為，亦或需搭配安全加密的VPN以防範資料外洩。

趨勢科技也在報稅期間推出「安心報稅 限時5折」活動，凡於5月15日上午10點至5月21日上午10點活動期間內，新購入PC-cillin 2024 雲端版三年三台下載版即享有限時五折優惠，同時提出網路與手機報稅三要點，助民眾在報稅前做好安全防護、遠離資安威脅。

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