遠傳建構5G救援者應用 攜手高醫打造無縫銜接急救生態系

遠傳電信（4904）近年深耕智慧醫療，尤其攜手醫療院所及警消體系，打造5G救護車。遠傳認為，這是一項比5G「殺手級應用」更有意義的5G「救援者應用」。遠傳15日表示，攜手高醫，打造「5G救護車」，以「5G緊急救護」，串連現場到醫院，要打造無縫銜接的急救生態系。

近期遠傳積極推動5G救護車，共支援包含台南、台北、澎湖、新竹、雲林、南投、桃園及高雄等八個縣市的緊急救護，高雄市是捐贈公益計畫的第五站；此外，遠傳5G遠距診療也已服務14個縣市、48個偏鄉，今年將達成15縣市、51個偏鄉。

遠傳今日參加在高醫舉行的「倖福者聯盟大會」，遠傳企業暨國際事業群副總高煥元、高醫副院長戴嘉言、高雄市消防局副局長王宗展、衛生局副局長王小星、交通局副局長黃榮輝、高雄市倖福者聯盟協會理事長郭良基共同出席。

遠傳表示，以5G科技為緊急救護升級，並串連高醫「外傷緊急救護智能工作站」、強化到院前處置與前後線團隊協作，為急重症患者爭取黃金救援時間。

高煥元表示，遠傳深耕智慧醫療領域，多年前以「5G遠距診療前瞻計畫」開啟與高醫的合作，以網路取代馬路，透過遠傳5G遠距診療服務，將專科醫療資源送進偏鄉，現在擴大合作至緊急救護應用，將首輛搭載遠傳5G緊急救護設備之「5G救護車」落地高雄。

王宗展表示，高雄市去年救護量達157,067次，每日約430件，突顯市民對緊急救護服務的需求，因此提升到院前緊急救護品質，減少傷病患死亡及失能，是未來重點工作。

遠傳指出，「5G救護車」整合遠傳自行開發的「5G遠距診療平台」及車載攝影機等設備，並由救護員搭配骨傳導抗噪耳機，以第一視角影像與遠端互動連線，即時傳送從事故現場到救護車內患者多角度的高清影像，取代過往遠程指導僅有語音連線，讓遠端的急診室醫師可更精準指導救護人員針對急重症個案的緊急處置。