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視聽裝置新創 OVO 發表高階投影機和電視 將進軍美國

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

主打本土智慧視聽裝置新創品牌OVO，發表首款超旗艦Ultra HD智慧投影機「真4K無框電視」K9，以及最新力作嗨霸王「可K歌HiFi電視」KT65/55，即日起也在Hihibox及WaBay挖貝雙平台群眾募資起跑。OVO創辦人暨執行長吳有順表示，OVO品牌的投影機、電視逐漸站穩台灣市場，今年下半年將開拓海外市場，包括美國、日本，將先尋求在美國群募平台推出產品，了解當地市場與消費者心聲。

OVO成立初期以智慧投影機為主打產品，透過群募平台，以用戶意見為修改方向，成立十年站穩市場地位。新品智慧投影機「真4K無框電視」與新的可K歌HiFi電視走高品質與高單價路線。吳有順表示，今年募資突破1,900萬元的爆品可移動電視「推推閨蜜機」TT1正式上市，實體通路將攜手量販龍頭家樂福首發，並上架OVO官網、momo、PChome 24h、Yahoo、蝦皮購物等電商開賣。「推推閨蜜機」主打不用花錢組裝、續航力強，採用跟特斯拉同等級電池可連續使用八小時。

吳有順也指出，因台灣市場前兩年需求較低，近期才回升，去年營收近2億元，今年預期銷量不會大增，但因產品單價提高，營收挑戰3億元目標。

她指出，因人們每天使用網路的時間越來越長，現在「大螢幕與可移動性全都要」的趨勢，在家中追劇，也需要出外使用，帶動新型態顯示器「智慧投影機」的成長，以及「可移動電視」的出現。在需求上呈現M化狀況，消費者願意付費追求較好的視聽娛樂硬體。去年OVO的投影機銷量就突破2.1萬台，也是台灣銷量連兩年第一的產品。

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