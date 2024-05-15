鴻海旗下工業富聯 估2024年將占全球AI伺服器40%市占率

鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）15日召開2024年第1季業績說明會，針對市場高度關注的AI伺服器業務，工業富聯董事長鄭弘孟表示，2024年預計AI貢獻占該公司雲計算總收入40%，AI伺服器占全球市場份額的40%。

工業富聯第1季營收人民幣1,186.88億元(下同)，同比增長12.09%；淨利潤41.8億元，同比增長33.77%，均創下同期歷史新高。鄭弘孟表示，營收、淨利主要動能來源是AI產業的蓬勃發展，帶動AI伺服器需求大幅提升，AI在雲計算占比不斷提高，產品結構不斷優化。

在具體業務的第1季業績上，雲計算業務已經占比近五成，創單季新高。AI伺服器占雲計算板塊整體收入近四成，收入同比增長近兩倍，環比近雙位數比率增長。生成式AI伺服器同比成長近三倍，環比也呈現雙位數比率增長。通用伺服器較去年同期實現雙位數比率增長，個位數環比增長。

此外，受益於AI帶動提振，200G、400G交換機出貨顯著提升，預計增長態勢會在今年持續。同時，多家客戶的800G交換機也已陸續進入NPI階段，今年將會貢獻營業收入。

如何在激烈的競爭格局中保持領先優勢？鄭弘孟表示，公司已經覆蓋AI全產業鏈，包括價值鏈上游的GPU模組、基板及後端AI伺服器設計與系統集成等業務，是行業少有的可以提供從模組、基板、伺服器、高速交換機、液冷系統、整機到資料中心的全供應鏈服務的廠商。

鄭弘孟表示，通過產業鏈的整合，以及全球重要據點的生產基地，公司不僅能夠更好地滿足客戶需求，提高客戶黏性，也可以在整個AI產業鏈中占據更為主導的地位。

「考慮到我們囊括全產業鏈的智慧製造、研發及生產的競爭力，當AI如潮水般的地湧進時，我們認為未來有機會獲得更多的市場份額，獲取更高的利潤」。鄭弘孟舉例稱，在下一代產品中，預計雲服務商、NCP、品牌商等客戶會直接下伺服器訂單，出貨則以整機的形式來進行，擁有提供整體解決方案的能力非常關鍵。

算力時代的開啟，為AI伺服器提供了更廣闊的發展空間。根據MIC及 Trendforce測算，2023年全球AI伺服器出貨量逾125萬台，同比增長超過47%，24年增長至194萬台。同時，2024年雲服務商的資本支出相當強勁，全球前四大雲服務商資本支出調升，從2023年的1,400億美元提升至2024年的超過2,000億美元。

「2024年預計AI貢獻占雲計算總收入的40%，AI伺服器占全球市場份額的40%」。展望2024年，鄭弘孟表示，工業富聯將攜手客戶，共同推出新一代生成式伺服器，而且截至目前已有新產品訂單的能見度，敬請期待。

他表示，公司將繼續推動AI生態系統的發展及應用，完善全球產能布局，積極加大研發投入，更好地滿足客戶在新產品開發、快速量產、全球交付等方面的需求。繼續專注於AI產業價值鏈上游的GPU模組、基板及後端AI伺服器設計與系統集成等業務，充分利用全產業鏈智慧製造及研發優勢，為客戶提供完整解決方案。