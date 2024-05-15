立凱獨立董事施能傑辭任 轉任銓敘部長
鋰鐵電池正極材料廠立凱-KY宣布董事會人事異動，獨董施能傑因接任銓敘部部長，辭任獨立董事，5月15日生效。
施能傑是在2023年6月立凱電董事會改選中，加入成為獨立董事，惟施能傑最新獲得總統副總統交接小組公布為銓敘部部長，預計5月20日專任銓敘部部長，因此請辭。立凱電表示，感謝施能傑在任職期間對於公司不論在策略面、經營方針、公司治理等方面提出卓越建議。
施能傑為政治大學教授，曾任行政院人事行政總處人事長、行政院研考會主委、總統府政造會人事分組召集人、台灣透明組織創會理事長、政大公共行政學系主任，在產官學界資歷豐富。
立凱電董事會2023年改選，選出3董4獨董，其中獨董張傳章因接掌財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會）董事長，去年底辭任；此次施能傑也因接掌要職而辭任。目前剩下2席獨董包括新光人壽董事長魏寶生，以及前新日能源公司董事長李朝欽。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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