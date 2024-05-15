PCB 上游布局泰國最快案例！台虹泰國子公司開幕 開始貢獻產能

台商軟性銅箔基板（FCCL）龍頭台虹（8039）15日宣布，旗下在泰國安美德春武里工業園區（AMATA City Chonburi Industrial Estate）舉行泰國廠開幕典禮，已於2024年第1季完成正式量產準備，開始為集團貢獻產能。業界認為，該廠象徵PCB上游布局泰國最快的成功案例。

上述開幕活動由台虹董事長孫達汶、總經理江宗翰以及泰國廠總經理劉玲君共同主持。典禮現場冠蓋雲集，政府重要工商部門及當地工商界，包括泰國投資促進委員會（BOI）、泰國工業區管理局（IEAT）、駐泰國台北經濟文化辦事處經濟組組長倪克浩、安美德集團（AMATA）、泰國台商會皆派代表共襄盛舉。此外，台虹科技亦藉此機會邀請重要客戶、供應商及合作夥伴們齊聚一堂，整體開幕儀式氣氛熱烈。

台虹指出，自從2022年在泰國安美德春武里工業園區建立基地以來，即依據發展的需要展開全方位規劃，包括工廠建設、人才招募和培訓以及生產計畫等。泰國廠的占地面積近4萬2千平方公尺，是台虹在東南亞的重要生產基地。待全面竣工後，將為集團增加50%的產能。目前，第一工廠及辦公大樓已於2023年底竣工，即投入生產試做，整體產線調教順利，已於2024年第1季完成正式量產準備，開始為集團貢獻產能。

台虹指出，自2017年起展開全球布局，並自2022年決定赴泰國設廠，期間發生全球經濟情勢劇變，各界重視強化供應鏈韌性，並加速重組。

面對供應鏈重組的挑戰，台虹指出，泰國廠的開幕及運營為該集團全球布局注入新的動力。現階段全球前三大軟板廠都在東南亞設有廠房或處於建廠階段，台虹泰國廠將使得整體東南亞軟板供應鏈更為完善。此外，泰國身為東南亞汽車生產重鎮，擁有完整的產業生態鏈。台虹做為目前唯一在泰國設廠的軟板材料供應商，並具備完整的車用材料量產實績及品質認證系統，深信將能在泰國汽車產業供應鏈中扮演重要角色，提供即時且完善的產品與服務。