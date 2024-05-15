PCB 上游布局泰國最快案例！台虹泰國子公司開幕 開始貢獻產能
台商軟性銅箔基板（FCCL）龍頭台虹（8039）15日宣布，旗下在泰國安美德春武里工業園區（AMATA City Chonburi Industrial Estate）舉行泰國廠開幕典禮，已於2024年第1季完成正式量產準備，開始為集團貢獻產能。業界認為，該廠象徵PCB上游布局泰國最快的成功案例。
上述開幕活動由台虹董事長孫達汶、總經理江宗翰以及泰國廠總經理劉玲君共同主持。典禮現場冠蓋雲集，政府重要工商部門及當地工商界，包括泰國投資促進委員會（BOI）、泰國工業區管理局（IEAT）、駐泰國台北經濟文化辦事處經濟組組長倪克浩、安美德集團（AMATA）、泰國台商會皆派代表共襄盛舉。此外，台虹科技亦藉此機會邀請重要客戶、供應商及合作夥伴們齊聚一堂，整體開幕儀式氣氛熱烈。
台虹指出，自從2022年在泰國安美德春武里工業園區建立基地以來，即依據發展的需要展開全方位規劃，包括工廠建設、人才招募和培訓以及生產計畫等。泰國廠的占地面積近4萬2千平方公尺，是台虹在東南亞的重要生產基地。待全面竣工後，將為集團增加50%的產能。目前，第一工廠及辦公大樓已於2023年底竣工，即投入生產試做，整體產線調教順利，已於2024年第1季完成正式量產準備，開始為集團貢獻產能。
台虹指出，自2017年起展開全球布局，並自2022年決定赴泰國設廠，期間發生全球經濟情勢劇變，各界重視強化供應鏈韌性，並加速重組。
面對供應鏈重組的挑戰，台虹指出，泰國廠的開幕及運營為該集團全球布局注入新的動力。現階段全球前三大軟板廠都在東南亞設有廠房或處於建廠階段，台虹泰國廠將使得整體東南亞軟板供應鏈更為完善。此外，泰國身為東南亞汽車生產重鎮，擁有完整的產業生態鏈。台虹做為目前唯一在泰國設廠的軟板材料供應商，並具備完整的車用材料量產實績及品質認證系統，深信將能在泰國汽車產業供應鏈中扮演重要角色，提供即時且完善的產品與服務。
台虹指出，泰國廠的開幕標誌著公司對於全球市場積極布局的里程碑和長遠發展的堅定信心。集團將藉此掌握全球經濟情勢轉型之契機，進一步提升產品質量和服務水準，為全球客戶、合作夥伴和投資人創造更大的價值。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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