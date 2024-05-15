SONY推旗艦機Xperia 1 VI 導入AI姿勢預測功能

Sony15日宣布在台推出年度旗艦手機Xperia 1 VI，搭載全新光學望遠變焦鏡頭，最高可達7.1倍光學變焦並具備85mm-170mm連續光學焦段，可輕鬆捕捉遠處被攝主體，更能完美呈現自然膚色與臉部細節！Xperia 1 VI更展現強大相機技術，導入「長焦微距」功能，支援以最短對焦只要4公分的距離，捕捉超越肉眼的極致影像作品，引領消費者探索「Zoom into Wonder」的世界，全面放大生活的精彩！不僅如此，Xperia 1 VI承襲Sony領先業界的Exmor T for mobile雙層式架構感光元件，除了提供感光度更好、降噪能力佳的低光源拍攝外，亦攜手Alpha™相機、導入全新「AI姿勢預測」功能，透過AI技術以更進階的即時自動對焦，偵測肢體的動作改變，精準對焦每一刻。

Xperia 1 VI搭載高通最新8 Gen 3高效能處理器，配備體積更小、密度更高的5,000mAh大容量電池，整體提升至2日的長效待機時間，同時也首度加入VC均熱板散熱元件強化效能與續航；全新低功耗6.5吋螢幕，支援1-120Hz智慧調節螢幕更新，並導入「Powered by BRAVIA™」及「強光影像增強技術Sunlight Vision」兩大科技，不僅結合Sony獨家科技展現旗艦級的畫質，在戶外強光下也可體驗清晰的觀看效果，同時整體螢幕亮度相較前代也提高了1.5倍，隨時隨地都能享受最優異的行動娛樂體驗。Xperia 1 VI內建遊戲增強器，並新增幀率優化(FPS Optimizer)功能，兼具溫控與節能效果，遊戲畫面更順暢，搭配再升級的前置立體聲雙喇叭與高解析音質，輕鬆享受掌上劇院級高品質螢幕與最佳音場。

隨著Xperia 1 VI全球發表之際，Sony同步公布在台預購活動即將展開，自2024年5月15日16：00 起至2024年5月21日23：59止開放預購，於指定通路搶先預購Xperia 1 VI即可享有256GB免費升級512GB版本優惠，於Sony直營店(含官方購物網站)與Sony行動通訊專賣店預購再加碼KKBOX無損音質個人首2個月免費暢聽，邀請索粉把握時機手刀下訂、搶先體驗享受旗艦新機Xperia 1 VI。