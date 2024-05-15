台灣半導體具強大優勢 龔明鑫：AI 的時代也就是台灣的時代

AI正夯，全球各國都希望趕上這波產業商機，國發會主委龔明鑫15日表示，AI發展有三個關鍵核心趨勢，算力、算法、data（數據），包含在算力方面的半導體能量，台灣本來就有很強大的優勢，因此從供給端來看，台灣比其他國家更有發展基礎，「AI的時代，也就是台灣的時代」。

台杉投資今舉行「GenAI創新論壇」，國發會主委龔明鑫受邀出席致詞，做了以上表示。

龔明鑫指出，AI這個議題從2018年就開始被討論，到現在風起雲湧的生成式AI，帶來非常大的革命性挑戰。算力、算法、data是AI發展的三個關鍵核心趨勢，在這三個關鍵核心裡，算力即包括半導體在內的硬體，這部分台灣本就有很強大的優勢，且隨著AI發展也可以讓台灣半導體達到跳躍式的發展和成長。因此，從供給端來說，台灣有這樣的發展基礎，更甚於其他國家。但軟體方面要如何強化，是後續課題。

龔明鑫表示，未來10、20年是數位轉型非常重要的階段，也有很好的商機，台灣需要進一步強化的是在算法方面的軟體和人才。目前，國科會也已推動晶創台灣方案，十年內將挹注3,000億元經費，除了延續台灣硬體的競爭力，同時也會建構半導體的軟體能量。

龔明鑫還提到，要進一步強化AI軟體及人才，台灣可以跟國外合作，國發基金也透過合作引進國際AI技術，應用領域相當廣泛，從無人機、語言、翻譯都有。

至於第三個關鍵核心data（數據），龔明鑫補充，要有好的數據，才能夠給AI良好的訓練。

龔明鑫表示，國際主要機構估算，2030年AI商機和附加價值將以兆元美金計算，AI風潮顯然已是不可逆的趨勢，對台灣而言，從應用端來講，AI是未來發展需要，可以提升效率跟能量；從供給端的發展趨勢來看，台灣和其他國家相比，有更好的發展基礎，「AI的時代，也就是台灣的時代」。