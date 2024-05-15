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燦坤「AI 電競節」活動開跑 全館筆電5折起

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

AI熱潮持續延燒，反應市場對PC、筆電、手機於AI應用展望紛紛樂觀看好，燦坤（2430）自今年初便開始布局營運，為AI PC元年的爆發推波助瀾。燦坤「AI電競節」活動開跑至5月31日，全館AI筆電直降5折起。

隨著國中大會考將於本周末登場，有不少家長已經開始籌畫要給子女們準備畢業禮，加上AI熱度加持，燦坤表示近期在筆電、手機、平板系列商品的買氣均有提升，全新一檔「AI電競節」聯合6大筆電廠牌資源再推強強優惠。本月AI筆電三大主打星，首推MSI 15.6吋Cyborg AI電競筆電，搭載最新Core Ultra 7晶片與Nvidia RTX4050光追顯卡，活動價現省4,000元，5/26前登入再送1,000元電子券；另一款推薦ACER掠奪者Predator 16吋AI高階電競系列，13代i5-13500 HX高效能晶片與強大的RTX4060-8G光追獨顯，滿血版瘋狂下殺85折，活動價36,900元，除享升級3年保固外，獨家再送迷你電動榨汁機與威力導演剪輯軟體。6月底前凡符合學生或教職員身分者，買Microsoft Surface指定系列獨享95折優惠。

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AI 電競筆電

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