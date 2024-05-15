龔明鑫：半導體帶來優勢 AI時代就是台灣時代
人工智慧（AI）時代來臨，全球各國都希望趕上這波產業商機，國發會主委龔明鑫今天表示，AI有三大關鍵核心，而台灣堅強的半導體產業將帶來發展優勢，AI的時代就是台灣的時代。
龔明鑫今天出席GenAI創新論壇，他致詞時表示，AI有3大核心，算力、算法跟數據，算力攸關半導體能量，這部分台灣產業能力非常強，但軟體方面要如何強化，是後續課題。
龔明鑫說明，國科會已經推動晶創計畫，未來十年將投入新台幣3000億元的預算，除了延續硬體的兢爭力，同時也會建構半導體的軟體能量。
算法攸關軟體及人才，龔明鑫認為，台灣需要進一步強化，可以跟國外合作，國發基金也透過合作引進國際AI技術，領域應用相當廣泛。
數據（data）方面，龔明鑫補充，要有好的數據，才能夠給AI良好的訓練。
龔明鑫會後受訪時表示，對台灣而言，從應用端來講，AI是未來發展需要，可以提升效率跟能量，從供給端的發展趨勢來看，台灣和其他國家相比，有更好發展基礎，「AI的時代，我相信就是台灣的時代」。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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