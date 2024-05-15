台灣大申請超標頻譜繳回日期展延 NCC決議：駁回

台灣大哥大日前向NCC（國家通訊傳播委員會）申請附款履行期限展延申請，NCC委員會議今（15）日決議「駁回台灣大哥大展延核准合併行政處分之附款履行期限之申請」，要求台灣大須於期限內履行負擔，並按照規定在今年6月30日準時繳回超標的頻譜。

台灣今年兩宗電信合併案，分別是台灣大哥大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信。NCC當初核定這兩宗合併案時，要求台灣大、遠傳電信完成合併後，要在6月30日前繳回超標頻譜，台灣大認為NCC此要求有所爭議，一狀告上法院、提起行政救濟，而遠傳則是早早在4月初就已提前繳回超標頻譜。

NCC表示，台灣大哥大是在今年4月17日向NCC申請展延附款履行期限，因台灣大針對原處分已於法定救濟期間內提起行政訴訟，無適用行政程序法第128條第1項規定申請變更原處分之餘地，台灣大展延期限申請於法無據，爰依行政程序法第129條認申請為無理由，予以駁回。

NCC主秘黃文哲今日指出，按照合併核准附款規定，台灣大必須要在6月30日繳回，如不繳回，台灣大必須轉讓頻譜給其他電信公司。

若6月30日台灣大還是未繳回超標頻譜，黃文哲表示，將會有違反發射頻率的問題，不僅數位部會予以處理，NCC也會按照行政執行法，最高處以30萬元怠金，可連續處罰，若7月1日台灣大還在發射頻率，也可以電管法75條最高處以500萬元罰鍰。

NCC重申，已於112年1月18日第1050次委員會議，以附附款方式核准台灣大哥大與台灣之星合併申請案，已考量資源合理分配、產業健全發展、市場公平競爭及消費者權益保障，要求存續公司於113年6月30日前完成超額頻寬處理及終端通信功能、緊急電話、災防告警細胞廣播訊息服務及備援系統切換功能、核心網路強韌性等，已賦予存續公司合理履行期間，台灣大哥大仍應積極於期限內落實法遵義務。