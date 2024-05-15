快訊

中職／財務有問題又缺席練球 獅隊宣告開除黃勇傳

核電屬於綠電嗎？ 準經濟部長郭智輝：是「乾淨能源」

洲美高架道路垃圾車撞進砂石車「車頭全毀」 5旬駕駛昏迷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣大申請超標頻譜繳回日期展延 NCC決議：駁回

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片

台灣大哥大日前向NCC（國家通訊傳播委員會）申請附款履行期限展延申請，NCC委員會議今（15）日決議「駁回台灣大哥大展延核准合併行政處分之附款履行期限之申請」，要求台灣大須於期限內履行負擔，並按照規定在今年6月30日準時繳回超標的頻譜。

台灣今年兩宗電信合併案，分別是台灣大哥大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信。NCC當初核定這兩宗合併案時，要求台灣大、遠傳電信完成合併後，要在6月30日前繳回超標頻譜，台灣大認為NCC此要求有所爭議，一狀告上法院、提起行政救濟，而遠傳則是早早在4月初就已提前繳回超標頻譜。

NCC表示，台灣大哥大是在今年4月17日向NCC申請展延附款履行期限，因台灣大針對原處分已於法定救濟期間內提起行政訴訟，無適用行政程序法第128條第1項規定申請變更原處分之餘地，台灣大展延期限申請於法無據，爰依行政程序法第129條認申請為無理由，予以駁回。

NCC主秘黃文哲今日指出，按照合併核准附款規定，台灣大必須要在6月30日繳回，如不繳回，台灣大必須轉讓頻譜給其他電信公司。

若6月30日台灣大還是未繳回超標頻譜，黃文哲表示，將會有違反發射頻率的問題，不僅數位部會予以處理，NCC也會按照行政執行法，最高處以30萬元怠金，可連續處罰，若7月1日台灣大還在發射頻率，也可以電管法75條最高處以500萬元罰鍰。

NCC重申，已於112年1月18日第1050次委員會議，以附附款方式核准台灣大哥大與台灣之星合併申請案，已考量資源合理分配、產業健全發展、市場公平競爭及消費者權益保障，要求存續公司於113年6月30日前完成超額頻寬處理及終端通信功能、緊急電話、災防告警細胞廣播訊息服務及備援系統切換功能、核心網路強韌性等，已賦予存續公司合理履行期間，台灣大哥大仍應積極於期限內落實法遵義務。

📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
NCC 台灣大哥大 遠傳電信

延伸閱讀

NCC 駁回台灣大申請展延繳回超頻頻寬 6月30日繳回10 MHz

UberEats擬併foodpanda 王世堅質疑壟斷要公平會嚴審

校長連任失敗同校新任成功…宜縣府遭疑開萬年校長捷徑 教育部說話了

「蛤？」開庭途中檢察官突脫法袍閃人 審判長傻眼命穿回

相關新聞

台灣半導體具強大優勢 龔明鑫：AI 的時代也就是台灣的時代

AI正夯，全球各國都希望趕上這波產業商機，國發會主委龔明鑫15日表示，AI發展有三個關鍵核心趨勢，算力、算法、data（...

廣達擬砸32億替田納西子公司增資 疑為擴充伺服器產能

代工大廠廣達（2382）15日宣布，為因應集團業務需求，決議對位於美國田納西州納許維爾的子公司QMN啟動總金額高達1億美...

英業達車用布局年底成熟 高管揭：2025年有望迎爆發期

代工大廠英業達（2356）深耕汽車電子多年，客戶訂單來源相當豐富，不僅有來自電動車廠的大單，甚至連燃油車廠也都是其客戶。...

台灣大申請超標頻譜繳回日期展延 NCC決議：駁回

台灣大哥大日前向NCC（國家通訊傳播委員會）申請附款履行期限展延申請，NCC委員會議今（15）日決議「駁回台灣大哥大展延...

NCC 駁回台灣大申請展延繳回超頻頻寬 6月30日繳回10 MHz

國家通訊傳播委員會（NCC）15日決議，駁回台灣大哥大（3045）申請展延原先合併案中、限期繳回超頻頻寬的附款履行期限。...

鴻海與西門子宣布策略結盟 攜手優化前瞻性智慧製造

全球業界科技先驅西門子股份有限公司（Siemens AG），與全球最大科技製造服務商鴻海（2317）宣布雙方共同簽署合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。