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英業達車用布局年底成熟 高管揭：2025年有望迎爆發期

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）深耕汽車電子多年，客戶訂單來源相當豐富，不僅有來自電動車廠的大單，甚至連燃油車廠也都是其客戶。面對外界關注的「車用」下季展望，財務長游進寶透露，各產線仍處在投資階段，目前已在上海、台灣、捷克、墨西哥等地設有專門的「車用」產線，隨著持續發展，預計今年底在手車用產線將超過十條。

全球市場近年持續強攻電動車商機，而英業達作為較早投入車用電子市場的台系代工業者，旗下產品線涵蓋汽車網路安全、電動車無線系統（OTA）、自動駕駛輔助系統（ADAS）與車載資訊娛樂系統（IVI）以及電子控制元件（ECU）等領域。針對「車用」產品的實際出貨表現，游進寶則坦言，實際在手訂單量並沒有這麼多，目前仍以「生產線的布建」、「拿到車用認證」為優先進行的目標。

游進寶分享，自從智慧汽車尖端技術興起，企業大廠為及早搶得市場商機，各自以不同角度切入、積極布局「車用電子」領域，不過供應鏈要建立起一整條完整的「車用」上下游，事實上需要耗費大筆的資金以及極為漫長的時光、及心力，英業達目前在旗下上海、台灣、捷克、墨西哥據點，都已設置完成專門的「車用」產品線，預計今年年底整條產線將邁向成熟階段，而明年將達到一個比較好的狀況。

據悉，英業達主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品的研發、製造及銷售，近年為落實多元產品線布局，也積極攜手不同領域的業者進行合作，其中「汽車電子」方面，則攜手車用資安廠商VicOne、科絡達Carota、恩智浦和亞馬遜等四大車用夥伴，共同瞄準汽車網路安全和電動汽車無線（OTA）開發多項技術，不僅解決目前市場在汽車網路安全與系統更新中遇到的多種問題，也為電動車領域的發展立下全新的標竿。

英業達。記者吳康瑋／攝影
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