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NCC 駁回台灣大申請展延繳回超頻頻寬 6月30日繳回10 MHz

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
台灣大哥大總經理林之晨。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
台灣大哥大總經理林之晨。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

國家通訊傳播委員會（NCC）15日決議，駁回台灣大哥大（3045）申請展延原先合併案中、限期繳回超頻頻寬的附款履行期限。NCC表示，台灣大可以選擇繳回超頻頻寬、或是轉讓給其他業者，或與其他業者交換。

NCC去年通過台灣大與台灣之星合併，但台灣大在1GHz以下頻段超過10MHz頻寬，NCC附款要求在今年6月30日前必須繳回。台灣大因此提出行政救濟，目前雙方都還在準備庭階段，NCC表示，行政救濟並不影響台灣大繳回頻寬期限，要求其在6月30日依法處置。

台灣大合併台灣之星、遠傳合併亞太電信，台灣大和遠傳都有超過的頻寬，遠傳在3GHz以下頻段超過13MHz、6GHz以下頻段超過3MHz、24GHz以上頻段超過160MHz，依規定已經繳回主管機關數位發展部。

NCC表示，台灣大今年4月17日向該會申請展延附款履行期限，理由是以行政程序法128條在救濟期限後有事實利於相對人，但台灣大在法定救濟期間內就提起行政訴訟，因此不適用行政程序法第128條第1項規定申請變更應處分餘地，依照行政程序法129條駁回台灣大的聲請。

NCC主任祕書黃文哲表示，同樣有超頻狀況的遠傳電信已經依法繳回，希望台灣大也在期限內繳回超額頻寬。根據法規，如果台灣大到期未繳回頻寬，得連續行政處分罰鍰、每次怠金30萬元，如果7月1日後超頻頻譜還發射訊號，依照無線電頻率管理辦法，罰鍰最高可達500萬元。

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