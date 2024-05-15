鴻海與西門子宣布策略結盟 攜手優化前瞻性智慧製造

全球業界科技先驅西門子股份有限公司（Siemens AG），與全球最大科技製造服務商鴻海（2317）宣布雙方共同簽署合作備忘錄（MoU），攜手推動智慧製造平台中，數位轉型和可持續性發展。本次策略合作專注於全球各地資通訊（ICT）和電動車（EV）的製造生產流程，西門子和鴻海會攜手建立一個可擴展且無縫接軌的工程和製造生態系統。

西門子總裁兼執行長Roland Busch強調本次合作的重要性：「在西門子，我們堅信結合夥伴的力量，一定可以推動正面的變革。我們與鴻海的合作，就是凸顯了我們對創新和永續發展的承諾，我們將攜手塑造電子製造業的未來。」

鴻海科技集團董事長兼執行長劉揚偉表示：「鴻海正在轉型成為智慧製造、智慧電動車和智慧城市的平台解決方案供應商。與西門子攜手合作，將能加速我們的數位轉型進程，並為創新和永續發展開拓新的可能性。」

本次備忘錄，確定了雙方針對鴻海生產場域中，提升自動化程度的合作範圍。這些範圍包括鴻海的電子製造服務（EMS），以及鴻海在電動車領域的創新業務模式，委託設計製造服務（CDMS）。兩家公司將共同探索未來工廠發展的可能性，通過採用西門子在業界領先的工廠自動化業務組合和工業軟體，其中包括數位孿生技術和人工智慧（AI）等科技。西門子Xcelerator以其全面性的軟體和解決方案套件，在優化鴻海的工程和製造工作流程方面將發揮關鍵作用，促進其運營的效率和靈活性。

這次合作旨在利用西門子的技術專長，實現節能和減少CO2排放，進而強化鴻海的生產過程的永續足跡。合作內容涵蓋建立透明的監控流程，導入專業服務和數位解決方案，兩家公司將攜手合作，致力於為電子製造業的綠色未來一起努力。

「電子產品是現代社會的支柱，驅動著從通信到交通的一切。因此，我們非常榮幸能強化與鴻海的合作。」西門子數位工業執行長，同時也是西門子董事Cedrik Neike提到，「憑藉西門子的專業領域知識，和優異的工廠自動化和軟體產品，我們將會加快電子製造行業的轉型，支持鴻海實現其永續發展的目標，同時提高效率。」