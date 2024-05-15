SiTime推出專為AI資料中心打造的整合時鐘晶片 下半年上市

精確計時公司 SiTime Corporation推出專為 AI 資料中心應用所設計的 Chorus系列時脈產生器；相較於獨立的振盪器和時鐘，這款以 MEMS 為基礎的新時鐘系統單晶片（ClkSoC）系列產品，提供10倍的效能提升，而且體積縮小一半。Chorus 採用創新工藝，將時鐘、振盪器和諧振器技術整合於單一晶片，不僅簡化系統時鐘架構，設計時程更縮短多達6週。SiTime 藉由結合 Chorus 與最近收購的 Aura Semiconductor 計時產品線，進一步實現提供高度差異化完整解決方案組合的策略。

SiTime為全球最大精確計時時脈產生器供應商，並在那斯達克掛牌，客戶多達1萬5000多家，已出貨單晶片高達30億顆。

彭博智庫最新報告1指出，「AI資料中心硬體市場每年以 33% 的驚人速度成長，預計 2027 年將達到 2000 億美元的規模。」AI 硬體的快速升級週期將會是執行資料和運算密集型AI 工作負載的重要關鍵。

SiTime 行銷執行副總裁 Piyush Sevalia 表示：「AI 帶動了資料中心對高傳輸率和低功耗的龐大需求，而擁有獨特優勢的 SiTime 可以協助應對這些挑戰。在 Chorus 推出之前，硬體設計人員需要使用獨立的產品，例如時鐘、振盪器和諧振器，導致在效能方面必須做出妥協。Chorus 的整合時脈產生器能解決這些問題，也再次印證我們如何以獨特方法顛覆計時市場。」

整合 MEMS 諧振器的 Chorus 可以克服傳統時脈產生器的限制、消除雜訊問題，並將諧振器阻抗與時鐘相匹配。此外，Chorus 最多可取代四個獨立的振盪器，將計時電路板空間縮減至多 50%。伺服器、交換器、加速卡和智慧型網路介面卡（NIC）等資料中心設備都是 Chorus 的理想應用場域。

HotTech Vision & Analysis 聯合創辦人、總裁暨首席分析師 Dave Altavilla 指出：「SiTime 持續推動矽 MEMS 計時技術的發展，以解決電子產業最棘手的計時問題。」

他進一步表示，SiTime 這款全新基於MEMS的時脈產生器系列產品，代表計時技術的重大躍進，為大型AI 資料中心不斷演進的需求提供更卓越的效能、可靠性和整合性。