串流影音觀眾超越非串流影音用戶 訂閱最多是Netflix
串流影音觀眾比率正式超越非串流影音用戶。資策會產業情報研究所（MIC）發布臺灣影音觀看行為調查，93%網友有觀看影音的習慣，有近半網友每日花費1-2小時觀看長篇影音。調查顯示，國人觀看串流影音（49%）的偏好度已超越非串流影音（44%）。喜愛的國際平台前五名依序為YouTube、Netflix、Disney+、LINE TV與愛奇藝。
MIC產業分析師洪齊亞指出，45歲為關鍵分水嶺，對串流影音的偏好隨年齡增加而遞減，18-25歲有高達66%偏好串流，預期隨著世代推移，未來3年內國人對於串流影音的偏好度將有機會過半。
觀測選擇串流影音的原因，網路習慣為主因，反映出對行動上網依賴性已改變國人的影音觀看習慣，而可隨時隨地觀看的體驗成效，以及無需超額花費的價格、多元內容等都是驅動用戶朝串流影音轉移的關鍵，有64%串流影音用戶表示，在近五年內增加對串流影音的使用。
資策會MIC進一步針對選擇串流影音的用戶，調查其平台偏好與訂閱行為。用戶對於國際平台偏好度前五名依序為YouTube（73%）、Netflix（52%）、Disney+（28%）、LINE TV（23%）以及愛奇藝（19%），針對「訂閱國際平台」的用戶，前三大訂閱平台依序為Netflix（63%）、YouTube（41%）、Disney+（38%）。
用戶對於國內平台偏好前五名，依序為巴哈姆特動畫瘋（32%）、中華電信Hami Video（27%）、遠傳friDay影音（18%）、愛爾達ELTA TV（17%）與公視+（17%），針對「訂閱國內平台」的用戶，前三大訂閱平台分別為中華電信Hami Video（31%）、巴哈姆特動畫瘋（20%）以及遠傳friDay影音（19%）。
分析用戶願意付費的關鍵，資策會MIC表示，半數是因為「訂價合理可接受」，另外，為了「去除廣告」或觀看「更高畫質」、「獨家授權」也各有３成以上比率。
比較不同年齡層的付費動機，36-45歲對價格最敏感、26-35歲最在意去除廣告，而18-25歲最在意高畫質、獨家授權與正版內容。
調查顯示，串流訂閱戶每月平均花費274元訂閱，其中約6成每月花費300元以下、25%每月花費300-500元，而每月花費500元以上的訂閱大戶占14%，其中以26-35歲比例最高，約2成。進一步分析付款模式，「月訂閱、自動續訂」（27%）與「年訂閱、手動續訂」（26%）為最大宗，另有2成用戶選擇「月訂閱、手動續訂」。調查未訂閱用戶的原因，近七成認為現有免費內容已足夠，約四成表示更習慣使用免費平台，另有三成以上可接受免費影音的畫質，或不介意觀看廣告。
除了串流影音用戶與訂閱行為，資策會MIC也針對整體網友偏好觀看的影音類型進行調查。網友喜歡觀看的長篇影音類型前五名，劇情、喜劇類即超過四成，而喜歡觀看愛情浪漫、動漫畫與冒險動作者也有約三成。短影音方面，過半網友喜歡觀看美食旅遊類，也有超過2成5喜歡觀看微電影與電影相關、娛樂綜藝、音樂與MV，以及戲劇類的短影音。
產業分析師洪齊亞指出，高達54%網友會前往拍攝地觀光旅遊，且有43%會購買置入產品、32%會購買相關生活用品，另外，近半網友會觀看幕後花絮、精華片段，約有三成網友會觀看電影預告、影劇解說、追蹤演員或網紅社群，顯示出影音內容結合旅遊體驗的潛在商機，以及置入仍具影響力，同時業者也可利用影音衍生內容來做為吸引用戶目光的媒介。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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