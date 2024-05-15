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Google I/O 秀 AI 力 語音發問找照片、問原因還能找物品

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google I/O 2024開幕，今年Google在主題演講系列全面展示生成式AI 與語言模型Gemini在終端的最新應用。包括搜尋、相片描述尋找等，與對手Open AI的服務、Meta的語言模型一較高下。

Google在主題演講中，展示未來在搜尋引擎、相簿中的Gemini應用，相簿中的「Ask Photos」功能，讓用戶以語音向Gemini下指令，可以找出含有特定情境、號碼、文字、物件，例如有車牌號碼的照片，小孩玩樂照片，並可生成相簿存放。

在工作部分，先前 Google強調將在Workspace導入Gemini，目前可以為用戶跨App的找出在信件GMAIL和會議MEET重點，整理重點摘要給用戶。Google預告將把Gemini整合到更多Google工具中，包含Google日曆、Google Tasks與Google Keep，部分功能已對企業客戶開放。

Google在搜尋功能上大力展現對話技術，「Project Astra」可以透過手機鏡頭與Gemini對話，辨別事物、描述項目，甚至幫忙找東西。「Ask Video」則能用鏡頭辨識並找出問題，現場展示對壞掉的相機可能發生故障的原因。

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