快訊

新交通標誌？路面出現「神秘十字架」 真相揭曉讓人長知識

有共犯？遭悶殺2子女疑生前被下藥 1男1女遭傳喚、檢警擇期解剖

馬斯克利用X玩外交遊戲 討好印度巴西等國領袖換公司利益

高雄「數位無限」獲億元投資 進攻亞洲AI市場

中央社／ 高雄15日電
高市經發局長廖泰翔。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
高市經發局長廖泰翔。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

高市經發局與全台最大產業加速器StarFab Accelerator推動建構亞灣創新生態系計畫，其中數位無限軟體公司獲1.2億元募資，投資人包括仁寶電腦、台達資本等，擴展亞洲市場。

經發局今天發布新聞稿表示，去年生成式AI與AI加速晶片逐漸加溫，全球AI產業發展持續增速，經發局的「建構亞灣創新生態系計畫」推動在地產業發展與高雄數位轉型。

「數位無限（InfinitiesSoft）」在台灣AI晶片GPU算力調度與AI平台領域深耕多年，日前完成新一輪新台幣1.2億元募資，投資人包括仁寶電腦、台達電子子公司台達資本、工研院子公司創新工業技術移轉（ITIC），以及新生資本。

此外，數位無限更透過計畫與中冠資訊開發的AIoT平台技術整合、大幅縮短企業AI開發過程，並降低產業客戶投入成本與營運管理困難，取得市府的計畫補助金。

高雄市經發局長廖泰翔表示，新創是產業不斷變革成長的動力，生成式AI讓AI產業快速發展；「數位無限」獲得資源挹注，代表各大投資人對AI的興趣、看好趨勢發展。

廖泰翔指出，市府近年挹注大量資源扶植創新創業，希望由政府領頭，在加速企業導入創新技術的同時，更吸引優秀新創落地高雄，共同豐富高雄科技創新生態圈、帶動產業革新發展。期待未來能看到更多優秀新創與創新應用以高雄為基點，走向更寬廣的商業舞台。

數位無限執行長陳文裕表示，公司旗下產品「AI-Stack」允許多部門排程使用GPU資源，將GPU的資源運用最大化，產品具備AI開發到部署的軟體技術，以及自行開發的GPU切片、GPU融合與多節點GPU算力匯集等技術，能讓企業迅速上手，無縫對接開發工具。

陳文裕指出，全球能投入AI管理與GPU調度平台的同業屈指可數，本輪資金用以擴展亞洲市場成為市占第一領先者，更加速與國際大廠的深化合作，加大全球市場覆蓋。希望協助企業為AI賦能企業轉型，只要透過數位無限產品「AI-Stack」，都能直接進入應用場景，大幅節省時間與成本。

數位無限是全台第一家NVIDIA Solution Advisor認證夥伴，經發局表示，數位無限推出的產品，可節省部署AI環境時間，實際效益包含提升GPU使用率達3倍、提供單個GPU同時運行超過20個以上的工作負載、降低部署時間至1%；客戶遍及半導體、金融業、製造業、醫療機構、交通運輸、科研單位以及數據中心等。

📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
AI GPU 新生

延伸閱讀

高雄大港青年實習計畫媒合破千人 創74%留任率

夢想方舟助攻西基參與星際大戰影集 展現人才培育成果

亞灣培育人才助攻 西基動畫再登Disney+

搶啤酒節聲量！高雄辦下酒菜料理競賽 優勝店家好康曝光

相關新聞

通用伺服器終結連5季衰退 鴻海、英業秀 AI 垂直整合力

通用型伺服器終結連續5季衰退局面，傳出喜訊。伺服器雙雄鴻海（2317）、英業達（2356）14日指出，雲端服務客戶（CS...

施耐德助力輝能科技 於法國建立海外首座智慧超級工廠

法商施耐德電機 Schneider Electric 與台灣次世代鋰陶瓷電池領導品牌輝能科技14日於法國巴黎簽署戰略協定...

高雄「數位無限」獲億元投資 進攻亞洲AI市場

高市經發局與全台最大產業加速器StarFab Accelerator推動建構亞灣創新生態系計畫，其中數位無限軟體公司獲1...

耐能 AI 晶片打入國眾電腦供應鏈 推360度智慧監控應用

AI晶片廠耐能智慧15日攜手宣布，將耐能優異的KL630系列晶片與國眾電腦整合，推出極致性價比的Camera+AI場景晶...

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

台積電（2330）主管14日透露，台積電A16先進製程節點不一定需要艾司摩爾（ASML）最新的先進晶片製造設備高數值孔徑...

AI 升級潮！台股科技基金成長動能強勁

近期美非農就業報告讓市場重拾降息預期，美股科技財報不確定性消除，台股公布第1季財報，特別是AI相關個股普遍繳出不錯成績，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。