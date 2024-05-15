高雄「數位無限」獲億元投資 進攻亞洲AI市場

高市經發局與全台最大產業加速器StarFab Accelerator推動建構亞灣創新生態系計畫，其中數位無限軟體公司獲1.2億元募資，投資人包括仁寶電腦、台達資本等，擴展亞洲市場。

經發局今天發布新聞稿表示，去年生成式AI與AI加速晶片逐漸加溫，全球AI產業發展持續增速，經發局的「建構亞灣創新生態系計畫」推動在地產業發展與高雄數位轉型。

「數位無限（InfinitiesSoft）」在台灣AI晶片GPU算力調度與AI平台領域深耕多年，日前完成新一輪新台幣1.2億元募資，投資人包括仁寶電腦、台達電子子公司台達資本、工研院子公司創新工業技術移轉（ITIC），以及新生資本。

此外，數位無限更透過計畫與中冠資訊開發的AIoT平台技術整合、大幅縮短企業AI開發過程，並降低產業客戶投入成本與營運管理困難，取得市府的計畫補助金。

高雄市經發局長廖泰翔表示，新創是產業不斷變革成長的動力，生成式AI讓AI產業快速發展；「數位無限」獲得資源挹注，代表各大投資人對AI的興趣、看好趨勢發展。

廖泰翔指出，市府近年挹注大量資源扶植創新創業，希望由政府領頭，在加速企業導入創新技術的同時，更吸引優秀新創落地高雄，共同豐富高雄科技創新生態圈、帶動產業革新發展。期待未來能看到更多優秀新創與創新應用以高雄為基點，走向更寬廣的商業舞台。

數位無限執行長陳文裕表示，公司旗下產品「AI-Stack」允許多部門排程使用GPU資源，將GPU的資源運用最大化，產品具備AI開發到部署的軟體技術，以及自行開發的GPU切片、GPU融合與多節點GPU算力匯集等技術，能讓企業迅速上手，無縫對接開發工具。

陳文裕指出，全球能投入AI管理與GPU調度平台的同業屈指可數，本輪資金用以擴展亞洲市場成為市占第一領先者，更加速與國際大廠的深化合作，加大全球市場覆蓋。希望協助企業為AI賦能企業轉型，只要透過數位無限產品「AI-Stack」，都能直接進入應用場景，大幅節省時間與成本。

數位無限是全台第一家NVIDIA Solution Advisor認證夥伴，經發局表示，數位無限推出的產品，可節省部署AI環境時間，實際效益包含提升GPU使用率達3倍、提供單個GPU同時運行超過20個以上的工作負載、降低部署時間至1%；客戶遍及半導體、金融業、製造業、醫療機構、交通運輸、科研單位以及數據中心等。