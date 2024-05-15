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CloudMile 萬里雲資安管理獲 Google Cloud 資安專業認證

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

生成式 AI 的發展讓資安威脅日益頻繁，企業面臨更為複雜的資安挑戰。因應企業資安布局，CloudMile 萬里雲在 CYBERSEC 2024 臺灣資安大會宣布推出資安管理解決方案，也獲得 Google Cloud 資安專業認證，為企業提供更全面、穩固的雲端資安解決方案。

根據統計，台灣2022年整體平均遭駭天數高達183.8天，等於全年超過半年時間處於被攻擊的脆弱狀態。企業面臨的資安挑戰不僅僅侷限於傳統的資訊安全，更涉及到 AI 模型的安全性、數據隱私等方面。

CloudMile 萬里雲指出，獲 Google Cloud 資安專業認證，彰顯了其在資安領域的專業實力。CloudMile 指出，以製造業為例，逐漸接受數位轉型與物聯網技術，製造業客戶面臨的挑戰不僅僅侷限於傳統的資訊安全，更需要面對資料外洩、生產線中斷等營運風險。對外合作往往牽涉到龐大的供應鏈，資安漏洞可能從供應鏈的任何一環傳播，卻往往無法有效評估資安風險。面對多頻次的駭客攻擊，內部資訊人員也較少處理資安弱點與威脅的經驗。

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Google Cloud 製造業 資安

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