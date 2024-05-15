Google I/O 推新搜尋功能與語言模型 對陣 Open AI
Google I/O 2024開幕，Google執行長Sundar Pichai強調AI的重要性，主題演講公布了新的語言模型Gemini、「Project Astra」AI代理原型與Android 15的更新版本。
在競爭對手紛紛推出新的語言模型，更跨入搜尋業務，Google「Project Astra」展示內建生成AI的Google搜尋等功能，被視為和對手Open AI一較高下。Open AI剛展示出新的語言模型GPT-4o與新的ChatGPT，更宣布要跨入搜尋引擎業務，Google以最新AI語言模型和搜尋功能迎戰。
Google也公布一系列Gemma的新的開源AI模型，以及封閉式的大型Gemini語言模型1.5 Flash，標榜以更低價價格讓開發者使用訓練為自己的語言模型。
Google積極在硬體中導入各種邊緣AI功能，在手機中輕鬆導入Gemini模型，Google宣布具有多模態功能的Gemini Nano將於今年在Pixel手機中應用，例如觀賞照片時會有照片外觀的描述；在網上購物會看到產品的描述。
Google同時宣布Android 15的更新，主要以AI為核心進行創新。將導入AI驅動的搜尋、Gemini正式成為Android的新AI助手，以及有AI新體驗。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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