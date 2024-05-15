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耐能 AI 晶片打入國眾電腦供應鏈 推360度智慧監控應用
AI晶片廠耐能智慧15日攜手宣布，將耐能優異的KL630系列晶片與國眾電腦整合，推出極致性價比的Camera+AI場景晶片解決方案，為客戶帶來卓越的AI視覺感知能力。雙方將共同致力於360度AI晶片智慧監控應用的實施。
通過耐能AI能力的加持，這一項合作不僅將實現廠內機台的全自動化AI巡檢，更將與廠區現有的管理系統進行無縫整合，相對原有監控，有效節省了硬體成本並提高處理效率。耐能與國眾的合作在實現智慧製造領域的創新突破上邁出了堅實的一步。
隨著生成式AI的到來，目前正屬於激動人心的變革風口。耐能將通過持續加大自主研發投入，積極賦能製造業AI升級，讓更多客戶實現轉型升級，煥發更多新機。
耐能智慧自2015年成立以來，一直作為AI晶片的先行者，積極探索行業發展。在過去的幾年裡，耐能已服務全球上百家客戶，包括高通、韓華、富士康、索尼等諸多不同行業場景細分客戶。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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