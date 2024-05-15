施耐德助力輝能科技 於法國建立海外首座智慧超級工廠

法商施耐德電機 Schneider Electric 與台灣次世代鋰陶瓷電池領導品牌輝能科技14日於法國巴黎簽署戰略協定，宣布施耐德電機將運用遍及超過100個國家的能源管理、數位化、自動化經驗，協助輝能科技建立位於法國敦克爾克的海外首座次世代鋰陶瓷電池智慧超級工廠。

本次簽署的戰略協定是繼去年五月「選擇法國高峰會」（Choose France Summit）法國總統馬克宏造訪敦克爾克、輝能科技宣布投資52億歐元於敦克爾克建設次世代鋰陶瓷電池工廠後的重要進展。

施耐德電機將攜手輝能科技整合各自領域的專業知識，共同開發智慧製造和能源管理系統，透過數位化配電和工業自動化系統，提升製程效率及穩定製程品質，同時致力於減少能源消耗與碳足跡。此戰略協定也顯示出施耐德電機在法國政府的綠色再工業化政策中扮演著關鍵角色。根據法國政府表示，預計至2030年，該工廠將能為敦克爾克創造出約3,000個就業機會。

施耐德電機法國業務執行副總裁 Laurent Bataille 表示，施耐德電機很榮幸能夠協助輝能科技在海外首座次世代鋰陶瓷電池超級工廠的數位智慧化，這是一段從零到有的旅程。施耐德電機將在創新和電氣化的基礎上，攜手輝能科技逐步實踐我們的共同願景，為打造更永續、更節能、更有彈性的淨零未來做出重大貢獻。

輝能科技創辦人暨集團主席楊思枬表示，我們希望藉助施耐德電機在工業數位化和自動化大規模生產方面的深厚實力，在北法電池谷建立一個可持續發展的智慧超級工廠。這將為電池谷注入新的活力，加速世界上最先進的次世代鋰陶瓷電池數位自動化生產，實現我們交通能源轉型的願景。

法國敦克爾克超級工廠將以今年1月輝能科技、在桃園啟用的全球首座 Giga 等級鋰陶瓷電池工廠為原型，並於2023年完成建廠公聽會及建築概念設計。目前，敦克爾克超級工廠正在進行環境影響評估並取得相關施工許可，預計將於2027年完工並進一步投入次世代鋰陶瓷電池大規模生產。