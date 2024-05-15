通用伺服器終結連5季衰退 鴻海、英業秀 AI 垂直整合力

通用型伺服器終結連續5季衰退局面，傳出喜訊。伺服器雙雄鴻海（2317）、英業達（2356）14日指出，雲端服務客戶（CSP）恢復採購通用伺服器，企業伺服器採購需求也止跌回升，英業達估2024年通用伺服器將有3~5%年成長，鴻海更樂觀預估雙位數百分比（超過10%）表現，由於AI伺服器單價高，客戶偏好連工帶料（Buy and sell）模式，輝達AI新平台機櫃將帶來龐大營收。

2023年通用型伺服器面臨通路庫存消化以及預算資源被AI伺服器（GPU伺服器）排擠雙重因素，已經連續5季度需求不振，呈現負成長，拖累伺服器業績表現，DIGITIMES Research日前預估，2024年第1季全球伺服器出貨季衰退1.6%，主要是美系大型雲端業者在通用型伺服器的更新力道較預期弱，但如今，伺服器龍頭跟二哥不約而同指出，通用伺服器終於傳出止跌回升好消息。

英業達是伺服器主機板出貨龍頭，總經理蔡枝安表示，通用伺服器需求開始回溫，整體市場而言，通用型伺服器回升幅度仍然不如AI伺服器，但隨雲端客戶恢復通用型伺服器採購，中國大陸的資料中心生意也慢慢回溫，預估今年通用型伺服器年成長3～5％，搭配AI伺服器出貨雙位數百分比成長，整體伺服器業績年增率將有雙位數百分比成長，一季比一季好。

今年首季英業達伺服器業績比例高達41~45%，比上季度拉高5個百分點，是集團第二大事業體，僅次於筆電業務（營收比超過51%）。伺服器業務中，AI伺服器營收去年僅7%，今年首季AI伺服器業績貢獻已經拉高至接近2成，未來有機會再成長。

鴻海是伺服器營收龍頭，年營收破兆元，副總暨發言人巫俊毅也表示，今年鴻海的通用型伺服器將出現「雙位數百分比」成長，該數字表現優於同業，而AI伺服器更將有20%成長，主因有2，首先是鴻海CSP及大型品牌客戶多，客戶需求回升影響鴻海較明顯，其次是今年有獲得新CSP客戶。

鴻海雲端業務營收從去年22%提高到今年首季28%，是第二大營收類別，其中AI伺服器營收比重4成，本季預期將強勁成長，使AI伺服器占比將逐季提升，巫俊毅表示，通用伺服器需求從2023年底就感受到加溫訊號，不僅雲端客戶恢復購買通用型伺服器，大型品牌伺服器客戶也恢復成長。

法人報告指出，鴻海是NVIDIA新一代GB200 DGX伺服器的主要贏家，機櫃高單價將拉動營收快速成長，而輝達也從過去賣GPU晶片改賣AI主機板，伺服器ODM廠商向輝達拿到主機板後再設計機構負責系統整合，輝達掌控關鍵元件力道擴大，等於輝達下半年優先供貨誰，誰的業績就會大增，對此英業達表示，伺服器單價是看技術複雜度，其次最關鍵還是手上的客戶實力，伺服器廠商有越重要的客戶，輝達交貨量就會大。該訊息透露伺服器廠商的業績主導權降低。

鴻海14日表示系統垂直整合能力，是CSP客戶究竟下單給誰關鍵，鴻海投入冷卻系統研發6~7年，掌握高速傳輸技術及液冷技術，將負責整合網路交換器、運算伺服器、冷卻系統的設計整合，是業界少數從模組、基板伺服器、高速交換機、液冷系統、整機到資料中心都能自己設計的，鴻海將透過系統組裝帶進垂直整合業務，讓獲利最大化，由於客戶期望快速導入AI伺服器，故最希望減少介面干擾，「垂直能力越高越受歡迎」。

第二個吸引客戶下單優勢是財務能力。巫俊毅指出，AI伺服器接單模式有兩種，一是buy and sell，也就是鴻海代替CSP向輝達採購GB200主機板，再做成機櫃出貨，二是由客戶向輝達採購GB200主機板（Consign），最後交給鴻海做成機櫃出貨。但以常態而論，由於GPU卡單價高，客戶多傾向由鴻海採購（不必負擔資金成本），鴻海的現金部位充足，財務優勢在新伺服器六哥中相對有利。

鴻海解釋，buy and sell是營收大，但毛利率可能會下降，但藉此可達獲利最大化目標，至於Consign則將使營收及獲利金額貢獻降低，但毛利率相對較高。

英業達，GB200伺服器機櫃有許多創新設計，目前驗證複雜還在客戶端進行驗證，伺服器系統肩負整合各零組件及測試驗證，未來售後保固等責任，實際機櫃效能表現如何，需要看終端客戶反饋，其次也需要看水冷供應鏈是否能充足供貨，最後因GB200機櫃耗電量大，未來客戶的資料中心能否供應充足電力以利不斷添購AI伺服器，都還是需要觀察的方向，綜合上述反饋，也印證垂直整合能力越強的伺服器廠商，在此波AI伺服器換代中能取得最快出貨優勢。