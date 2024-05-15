AI 升級潮！台股科技基金成長動能強勁

近期美非農就業報告讓市場重拾降息預期，美股科技財報不確定性消除，台股公布第1季財報，特別是AI相關個股普遍繳出不錯成績，電子股成交比重回升至六成以上，短線市場焦點回歸台股法說，指數高檔偏多震盪及盤面風格轉換，可視為短期現象。操作題材上，野村投信台股團隊建議，核心布局方向包括AI Server、HPC、半導體先進製程與封裝、ASIC/IP、IC設計、散熱規格等仍具利基，AI仍是不變主流方向，傳產則看好重電。

野村e科技基金及野村高科技基金經理人謝文雄表示，AI發展走了約一年，當前遇到新世代產品推出的交替期，終端企業客戶在考量經濟規模、等待時間以及成本，對於新舊產品誰可以表現出較高的CP值目前尚無定論，也導致個股在這樣的空窗期影響下短線震盪加劇。不過，估計下半年，在輝達新世代新產品NVL72整體供應鏈還未就位之前，小型客戶在AI伺服器的選擇上會趨向多樣性配置，NVIDIA舊產品及Intel、CSP公司自研晶片等多樣解決方案將會在空窗期間呈現百家爭鳴的狀況，而產業領先者勢必搶到更多大型客戶的訂單，加上下半年聯準會降息想法逐漸明朗後，企業資本支出與個人消費預期的遞延狀況也將獲得改善，對於有實力的公司在本季度股價呈現震盪過後，下半年仍可樂觀期待。

蘋果今年首場發表會發布iPad Pro 、iPad Air等共計四款iPad新品，市場視為蘋果6月的WWDC預熱，預期蘋果的AI服務可望在WWDC大會上發表，iOS18也將加入大量AI應用功能，蘋果也正在開發用於資料中心伺服器執行的AI軟體，蘋果今年大力發展AI可望帶動終端設備升級需求，在蘋果新規格新技術推波助瀾，售價勢必提升，台廠相關供應鏈有望受惠。

謝文雄指出，AI是台股科技產業最重要的變革與機遇，不僅重要零組件需要升級，新規格更讓產品價格提升，這波AI趨勢，台商掌握多數商機、營收、獲利將持續提升。即便5月是電子傳統淡季，在AI晶片龍頭推出新晶片、且對舊晶片採購恐呈現觀望的情況下，第2季對台股相關供應鏈而言變數增加，不過，投資人對市場的熱度並未消退，資金快速在類股間出現輪動，資金潮並未退場，加上台股未來12個月企業獲利也還在上修，預估大盤年底前都還有創高機會。

當前由於美國利率仍維持在高檔位置，消費性電子需求能見度不高，僅AI及半導體先進製程成長性較為明確，不過利多依然存在，Intel和AMD新產品陸續出貨、北美四大CSP業者加重AI伺服器資本支出，6月台北國際電腦展（COMPUTEX）也可望帶動市場熱度，目前唯一利空只剩下聯準會是否降息，但只要下半年降息時程明朗，資金就有望重新歸隊電子及AI族群，再度點燃漲勢。

短期內市場處於第2季財報前的空窗期，盤勢仍偏向震盪格局，儘管部分AI概念股近期可能因漲多、評價面被推高而面臨調節賣壓，但若以美股財報等數據表現與產業展望來看，仍都顯示正向，AI仍是盤面主流，由於現階段資金輪動相當快，上下波動幅度一定會加大，建議投資人逢拉回時持續逢低買進，可伺機留意具長線趨勢利基的題材或族群，包括AI Server、HPC、半導體先進製程與封裝、ASIC/IP、IC設計、散熱等AI相關供應鏈。