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夏普堺工廠 轉型AI數據中心

聯合報／ 記者蕭君暉李珣瑛／連線報導

鴻海轉投資夏普（SHARP）旗下大阪堺工廠面板十代線確定第三季將停產，董事長劉揚偉昨天提出未來轉型方向，他表示，將轉型為ＡＩ數據中心，並推動夏普朝向輕資產目標。

集邦科技認為，夏普堺工廠關閉對於今年的整體面板供給量影響甚微，但該廠百分之百生產電視面板，將影響二○二五年電視面板供給，預估整體電視面板明年將減少近五百萬片，占比約百分之二。有利穩定面板價格，助益友達、群創。

劉揚偉以夏普最大股東代表的身分，對夏普中期經營方針發表看法，他說，鴻海堅定支持夏普。「最壞的時間過去了，未來只會愈來愈好」。夏普是鴻海長期合作夥伴，更是重要資產。夏普獨特的創新技術和百年品牌，在全球非常少。

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