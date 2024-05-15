鴻海AI、電動車事業 雙箭齊發
鴻海（2317）今年AI與電動車事業「雙箭齊發」，首季AI伺服器營收年增200%，輝達（NVIDIA）新一代GB200 AI伺服器已經大致準備就緒，第一波採用的客戶是北美雲端服務供應商（CSP）；電動車則將駛向美國與日本市場，持續擴大規模，董事長劉揚偉目前正在歐洲洽談重要業務，希望未來歐洲市場也能搶下灘頭堡。
鴻海昨（14）日舉行法說會，發言人巫俊毅表示，首季AI伺服器業績年增200%，季增雙位數，占整體伺服器營收比重接近四成，今年AI占比逐季提升，全年維持AI占整體伺服器營收四成的目標。
巫俊毅說，第1季雲端網路類別占整體營收比重達28%，去年同期是22%，已經穩居第二大類產品，受惠下一代AI產品（GB200）將推出，鴻海AI伺服器在2025年營收成長將更為顯著。
他指出，輝達GB200的機櫃研發複雜與整合難度高，鴻海是唯一可以提供模組、基板、伺服器、交換機、液冷、整機機櫃到資料中心完整解決方案的供應商，而且每個關鍵零組件都可以自行開發，卓越的技術是接單關鍵。
電動車方面，巫俊毅透露，規劃2025年在美國市場推出新車款，日本也有兩個客戶，並正推動第三個專案；鴻海與日本客戶已簽訂合作備忘錄，預計第3季和第4季簽署正式合約。
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