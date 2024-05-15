堺工廠轉型數據中心 面板Q3停產

夏普昨（14）日宣布，旗下10代線面板廠堺工廠（SDP）將於第3季停產，鴻海（2317）董事長劉揚偉昨日也以夏普大股東身分表示，「夏普最壞的時間過去了，未來只會愈來愈好！」他並透露，SDP將轉型為AI數據中心，將共同推動夏普實現輕資產化的目標。

劉揚偉昨天人在歐洲洽談公務，並未出席鴻海法說會，但仍以視訊方式，表達對夏普與SDP的支持，並強調面對全球局勢的變動和後疫情挑戰，鴻海始終堅定支持夏普，幫助它尋找利基，加速從虧損走向盈利。

集邦科技認為，SDP產線關閉後，將影響2025年電視面板供給，預估整體液晶電視面板明年減少近500萬片，占整體供給比重約2%。