亞馬遜公開參與私募案 股后營運注入強心針

世芯-KY（3661）搭上AI與高效能運算（HPC）列車，一度登上台股股王，但量產業務擴大規模，對毛利率造成壓力，今年首季毛利率滑落到二成以下，後續可能面臨客戶產品轉換期的影響，造成近期股價波動。這次最大客戶亞馬遜（Amazon）公開參與私募案，如同打了極具象徵性意義的強心針，就看後續投資人是否埋單。

除了供應亞馬遜的訂單，世芯今年將供應北美IDM大客戶5奈米與7奈米製程晶片訂單，是今年重要的業績成長動能。這使得世芯今年第2季與第3季的業績，可望持續攀升，再創單季新高。

不過，世芯今年第4季業績可能轉為持平，主要是面臨亞馬遜既有舊產品逐漸淡出，2025年的營收動力必須靠上述北美IDM客戶的5奈米晶片訂單延續接棒支撐。

後續世芯來自亞馬遜的新產品訂單，可能直到2026年才會明顯接上，北美IDM客戶5奈米製程晶片的能見度已達2026年，加上中國大陸客戶自駕晶片也將於2026年量產。對世芯來說，即使2026年遠景看好，2025年業績也可望成長，但投資人期待更高，業績超乎預期得好才算達標。

另一方面，AI應用是當紅炸子雞，ASIC AI晶片更是輝達產品之外的焦點，雖然世芯已在這塊領域卡了有利位置，但訂單競爭永遠不會結束，仍須面對挑戰。