美對陸加稅重創對岸NOR晶片龍頭 半導體、太陽能台鏈迎轉單

經濟日報／ 記者李孟珊陳昱翔蘇嘉維／台北報導
美國14日宣布將大陸半導體與太陽能產品進口關稅翻倍調高至50%。示意圖。路透
美國14日宣布將大陸半導體與太陽能產品進口關稅翻倍調高至50%。示意圖。路透

美國昨（14）日宣布將大陸半導體太陽能產品進口關稅翻倍調高至50%，就半導體來看，大陸編碼型快閃記憶體（NOR Flash）龍頭兆易創新因在產業具有主導性，受創最大，其全球超過23%的市占缺口將由華邦（2344）、旺宏（2337）兩家台廠分食。

太陽能方面，陸企市占高達90%以上，同步受挫，訂單將轉向元晶（6443）、茂迪（6244）等台廠。

美擴大課陸半導體與太陽能產品進口關稅
美擴大課陸半導體與太陽能產品進口關稅

業界分析，美方直言此次大幅調高關稅，是為了避免大陸成熟技術半導體湧入美國，而放眼望去，包括韋爾半導體、卓勝微等大陸晶片廠，其產品多與美企有所重複，陸企在微控制器（MCU）、功率半導體等市場耕耘有成，嚴重影響德儀等美企的生意，拜登調高大陸半導體產品輸美關稅，這些成熟晶片訂單多半會轉回美企。

值得注意的是NOR Flash，這是美企相當弱的領域。根據研調機構IC Insights報告，全球NOR Flash市場由華邦、旺宏、兆易創新三家廠商主導，以華邦市占35%居冠，旺宏市占33%居次，兆易創新市占23.2%為第三，兩岸三家廠商共拿下超過91%市占。

然而，所有終端產品大至汽車、冰箱，AI伺服器，小至iPhone、筆電、PC、白色家電與手表，都必須搭載NOR晶片，美國在NOR晶片無法自給自足，只能仰賴外購。

過往兆易創新曾多次透過價格戰搶市，如今美國築起更高的關稅屏障，在NOR晶片市場由兩岸三強寡占、兆易創新又面臨美方高關稅壓力下，美國想買NOR晶片，買盤勢必湧向華邦、旺宏這兩家台廠。

華邦與美商關係良好，近年NOR Flash更打入iPhone供應鏈。隨著美國對大陸半導體高關稅政策生效，華邦身價同步水漲船高。旺宏則持續強化公司技術量能，進行3D記憶體產品的開發，公司在3D NOR Flash已在去年完成晶片測試，以4Gb產品進度最快，預估在今年下半年進入市場，並於明年量產貢獻。

另外，就製造端來看，成熟製程占比高的世界（5347）、力積電、茂矽（2342）、漢磊（3707）等晶圓代工廠，也可望受惠。

太陽能方面，對於拜登新政，國內太陽能業者表示，美國先前對大陸的太陽能產品輸美政策搖擺不定，如今總算下定決心加稅，對制衡陸企不斷擴產導致市場價格崩跌的情況有一定幫助。


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