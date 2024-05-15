大咖來了…亞馬遜參與世芯私募 金額逾5億元

股后世芯-KY（3661）昨（14）日公告，最大客戶亞馬遜（Amazon）將參與其私募，認購約224張股票，總金額約5.3億元。這是全球電商龍頭亞馬遜首次透過私募投資台灣上市櫃公司，雖然金額不大，但極具指標意義，展現雙方延續夥伴關係的決心。

世芯為特殊應用IC（ASIC）設計服務廠，近期搭上國際大廠自製AI晶片風潮，成為市場當紅炸子雞，多次登上台股股王，昨天收盤價為2,710元、大漲190元，居信驊的3,250之後，現為台股股后。

世芯先前公告，私募案以發行5,000張新股為上限。亞馬遜是世芯最大客戶，預計在這次私募中將參與應募22萬4,537股、約224張。

世芯先前提到，私募以策略性投資人為限，昨日公告參考價格為2,978元，經綜合考量後，實際私募股票每股認購價格訂為2,382元，為參考價格的80％，以世芯昨日收盤價2,710元計算，應募價格較市價折價約12.2%。

世芯先前表示，因長期經營與業務發展需要，將選擇對其未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並能有助於該公司擴大業務市場，強化客戶關係，或提升業務開發整合效益，或能提高技術，並能認同其經營理念的策略性投資人。

世芯去年6月股東會決議通過，在不超過5,000張額度內進行私募，啟動第一次私募時，緯創與ACHG Limited於去年中各參與應募690張，私募價格為每股1,448元，總金額約為19.98億元。這回是第二次私募，亞馬遜應募約224張，募得約5.3億元。

世芯也公告，經過這兩次私募，去年度私募的剩餘額度在發行期限內無繼續辦理私募計畫，決定不繼續辦理。

世芯這兩年業績走勢俏，主要受惠於亞馬遜的7奈米製程AI晶片案，目前亞馬遜對其業績營收貢獻度超過一半，是舉足輕重的大客戶。世芯去年業績達304.81億元，年增122％，年度營收首次突破300億元，今年業績成長依然強勁，前四月合併營收為144.94億元，年增74.1％。

世芯股價在3月中一度站上歷史高點4,565元，但後續有市場消息干擾，一度傳出掉訂單、大客戶對AI減碼等負面消息，更遭外資修正評價，股價明顯滑落，最低下探至2,500元。不過該公司先前在法說大力澄清消息，昨日股價也漲逾7％，以2,710元作收，投信與自營商對其買超，外資仍對其連三賣。