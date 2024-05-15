和碩攜恩智浦 攻車電
和碩（4938）集團搶攻車用電子商機，看好2033年全球相關產值將達6兆美元，昨（14）日宣布，攜手全球車用半導體大廠恩智浦（NXP）啟用聯合實驗室，布局智慧座艙、汽車電子／電氣架構（EEA）領域。和碩共同執行長鄭光志指出，和碩研發智慧座艙解決方案，客戶瞄準歐系、美系，甚至新創汽車公司，下半年會有好消息。
聯合實驗室設在和碩北市北投總部，耗資千萬元打造，這是恩智浦繼與鴻海、台達電合作設立聯合實驗室之後，再度與科技大廠合作，旨在加速和碩在軟體定義汽車領域的發展，瞄準未來三至五年後的新車市場。
和碩運用恩智浦全方位電氣化產品組合與跨車輛系統解決方案，包括用於汽車電子／電氣架構的S32汽車微控制器／微處理器系列產品作為域控制器與區域控制器。
鄭光志表示，和碩看好汽車產業，如果用1億輛的產值估計，汽車產業至少有2兆美元的經濟實力，整個附加價值包含售後服務和保險，目前估計2033年將有近6兆美元的商機，是台灣電子產業大好機會，也是和碩積極布局的機會。
針對智慧座艙客戶，鄭光志回應，不管是歐系、美系、新創汽車公司都是著墨的目標，和碩積極展示設計的能力，客戶非常有興趣，下半年會有好消息。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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