要求賠償3165萬元！義大利商對中華精測提專利侵權訴訟

測試介面廠中華精測今天公告，義大利商技術探測（Technoprobe S.P.A.）對精測提出專利侵權訴訟，要求賠償新台幣3165萬元，精測指出，對財務義務無影響，營運活動正常進行，對相關訴訟會積極回應，維護公司權益。

精測說明，Technoprobe主張精測侵害其專利權，向智慧財產及商業法院提起民事訴訟並請求賠償損害。

精測認為，Technoprobe聲稱專利，是2020年9月21日才開始公告，其主張專利侵權主要依據，是精測2018年6月晶圓測試研討會（SWTW）發表簡報資料，但簡報發表時，Technoprobe專利尚未公告，精測根本無從侵害Technoprobe聲稱專利。

精測進一步說，精測發布簡報資料內容，僅涉及成本材料分析，不涉及製程方法，更與雷射切割無關，因此精測主張，Technoprobe以精測簡報資料，聲稱侵害其專利，屬於無稽，且公司製程與Technoprobe聲稱專利製程顯有不同。

精測表示，重視智慧財產權且著重自主研發，到2023年底，累計已取得396件全球專利權，精測產品在研發過程均有申請專利保護，為避免競爭同業知悉營業秘密，因此有關製程方法、材料特性等，精測皆慎重保留，以營業秘密保護。

對於Technoprobe訴訟，精測表示已委請律師處理，維護公司及股東權益，對財務、業務狀況並無重大影響，營運活動均正常進行，精測會對相關訴訟積極回應，維護公司權益。