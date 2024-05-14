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精測收到義大利商Technoprobe侵權控告 求償3165萬元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
精測桃園營運總部。圖/聯合報系資料照片
精測桃園營運總部。圖/聯合報系資料照片

晶圓檢測大廠精測(6510)今(14)日公告，公司收到Technoprobe S.P.A.(義大利商技術探測股份有限公司)對該公司提起的專利侵權訴訟起訴狀，請求公司賠償其所受損害，請求金額為新台幣3165萬元。

精測指出，Technoprobe主張精測侵害其中華民國專利證號I705249號「包含用於測試頭的複數個接觸式探針的半完成產品及相關製造方法」專利權(下稱「系爭專利」)，因此向智慧財產及商業法院提起民事訴訟，同時請求精測賠償3,165萬元。

精測強調，Technoprobe聲稱的專利，是在2020年9月21日才始公告，而其主張精測侵害其專利侵權依據，卻是精測在2018 年6月晶圓測試研討會 (SWTW) 發表的簡報資料。在精測發布這個簡報時，Technoprobe公司尚未公告取得專利尚未公告，根本無從侵害 Technoprobe 公司所稱專利。

此外，精測所發布的簡報資料內容，僅涉及成本材料分析，而不涉及製程方法，更與雷射切割無關，但Technoprobe卻以精測所發布的簡報資料，控訴精測侵害其專利云云，要屬無稽。精測強調，精測的製程與引起訴訟製程顯有不同。

精測補充，公司一向重視智慧財產權且著重自主研發，至12年底，累計已取得396件全球專利權，主要因本公司產品在研發過程皆有申請專利保護。為避免競爭同業知悉本公司的營業秘密，故關於製程方法、材料特性等本公司皆慎重保留，專以營業秘密保護。

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晶圓 精測

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