台積電：A16節點不一定需要ASML的High NA EUV

路透報導，台積電業務開發資深副總經理暨副共同營運長張曉強14日在阿姆斯特丹表示，台積電A16先進製程節點不一定需要艾司摩爾（ASML）的下一代High NA EUV設備。他說，台積電A16工廠有可能被設計成適應這項技術，但也並不確定。

彭博資訊報導，張曉強表示，他喜歡ASML的下一代High NA EUV曝光機，但不喜歡它的標價。

A16正在開發之中，預計在2027年開始投產。台積電是ASML常規EUV曝光機的最大用戶。

艾司摩爾14日在荷蘭股市開平走低，目前下跌0.72%，報846.9歐元，已經連跌二日。

張曉強也說，設於德國的歐洲首座廠德勒斯登廠仍計畫今年下半年動工，對德國政府承諾的補貼有信心。