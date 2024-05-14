輝能科技進駐巴黎科技園區 打造首座海外研發中心

台灣輝能科技今天在剛揭幕的第7屆「選擇法國」峰會上證實，將於巴黎-薩克雷科技園區設立首座海外研發中心，打造歐洲本地價值鏈。執行長楊思枏告訴法媒，法國的工程人才是優勢。

法國為吸引外資而舉辦的年度「選擇法國」（Choose France）峰會昨天登場，台灣輝能科技今天在峰會中證實，將進一步深耕法國，引起法媒報導關注。

繼輝能於去年「選擇法國」峰會中宣布將於法國北部臨海城鎮敦克爾克（Dunkerque）建造超級電池工廠後，今年又有新消息。

輝能今天在記者會中表示，決定將進駐巴黎南郊的巴黎-薩克雷（Paris-Saclay）科技園區，打造自己歐洲的第一個研發中心，也是輝能的首座海外研發中心，其中包括兩座實驗室，並預計於今年開始招募人才。

巴黎-薩克雷（Paris-Saclay）園區以新創、研發著名。雷諾集團（Renault）、法國國營電力公司（EDF）等都在此設立研發中心。

迴聲報（Les Echos）報導寫道，在固態電池領域上，輝能是如今最先進的企業之一。

法媒指出，加速固態電池的研發與升級對輝能至關重要。這項以固態取代液態電解質的新科技將能大幅降低充電時間，且續航約1000公里。

輝能發言人今天表示，已與法商施耐德電機（Schneider Electric）簽訂協議，在法北的超級工廠規劃將於2024年底或2025年初開工，預計於2026年底或2027年初開始運作。

輝能首席執行長楊思枏（Vincent Yang）昨天接受費加洛報（Le Figaro）訪問時就已談及於法國設立研發中心的決定。

他表示，法國主要優勢是研發工程人才。「法國在先進材料與類比技術領域中擁有重要優勢。這是為什麼我們選擇在此設置研發中心，也是我們看上巴黎-薩克雷園區的原因」。

楊思枏告訴費加洛報，「我們需要更多人才，更多技術來達到我們設定的高性能標準」，同時也為了「為了歐洲客戶打造當地價值鏈」，並優先與法國企業合作。

費加洛報指出，如今法國電池廠帥福得（Saft）在內的許多國際企業都在努力研發固態電解質的電池。而輝能已於2016年領先全球開發出鋰陶瓷（Lithium-Ceramic）固態電解質，使用90%固態電解質與10%膠狀物質。

將能為當地帶來3000個直接工作機會的輝能科技超級工廠受到法國政府極大重視，更獲得15億歐元（約新台幣525億元）的政府補助。如今宣布於巴黎打造研發中心，將進一步推進台法科技交流與發展。