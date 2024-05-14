英特爾估計到2028年 約有八成PC出貨都是AI PC

處理器大廠英特爾14日攜手市場調研機構國際數據資訊（IDC），公布亞太地區AI成熟度研究報告成果。英特爾業務暨行銷事業群商用業務總監鄭智成表示，這幾年晶片算力會不斷提高，可預期到明年又會是大幅度的躍升，而估計到2028年時，約有八成的PC出貨都會是AI PC。

英特爾舉辦2024年亞太地區AI趨勢洞察分享會，英特爾在會中提出三大AI發展建議，首先是開放的生態系，通過開源AI，可以創造價值。再者是以整體策略進行AI部署，在部署AI時，需通盤思考策略，考量不同的應用、工作負載、功耗要求等，不同AI應用需要不同的運算配置。第三是邁向混合式AI，隨著AI的發展和普及，現有技術基礎設施必須隨之調整，以適應從資料中心到雲端、從客戶端到邊緣，有效部署AI滿足模型訓練與推論的多樣化需求。

另外，IDC評估8個亞太市場，包括台灣、新加坡、澳大利亞、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞，並將AI成熟度並分為4個階段，大多數亞太市場仍處於整體 AI 成熟度的中期階段。IDC亞太半導體研究暨台灣總經理江芳韻在會中指出，台灣的AI成熟度目前位處第二階段，也就是AI實踐者，新加坡處於第四階段，是AI領導者，另外，澳洲、日本與韓國都是第三階段AI創新者。

IDC也提到，預計至2027年，亞太地區組織的AI支出將達到907億美元，2022年至2027年的年均複合成長率為28.9％。在亞太地區，2024年指定將IT預算用於生成式AI的比例估計為15%，而全球平均為11%。